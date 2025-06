All’Isola dei Famosi il clima si fa sempre più teso: durante la prova della Pelota Honduregna, una sfida decisiva per le sorti dei concorrenti, la tensione è esplosa in un violento scontro fisico tra Dino Giarrusso e Omar, degenerato in spintoni e accuse pesanti.

Isola dei Famosi, gesti violenti tra Dino e Omar: squalificati durante la sfida alla Pelota Honduregna

È arrivato il momento della sfida alla Pelota Honduregna tra i due gruppi di naufraghi. In palio, per chi è ancora in gara, c’è una gustosa ricompensa: una pizza. Ma attenzione, in caso di sconfitta, la loro razione di riso verrà drasticamente ridotta.

Per gli ex concorrenti dell’Ultima Spiaggia la posta è ancora più alta: se vincono, si aprirà un televoto flash che permetterà a uno di loro di rientrare ufficialmente in gioco; se invece perdono, il televoto servirà a decidere chi tra loro dovrà abbandonare definitivamente l’Isola e tornare in Italia.

Al momento del via però Omar e Dino hanno dimostrato da subito un atteggiamento fin troppo fisico e violento. Tra Dino e Omar scoppia una rissa vera e propria, tra spinte, tirate di capelli e tuffi forzati. L’intervento deciso di Pierpaolo blocca il confronto: “No, così non si va avanti”.

A mettere un punto definitivo è Veronica, che annuncia la squalifica immediata dei due: “Dino e Omar, siete fuori dal gioco”.

Pierpaolo deve interrompere la Prova della Pelota Honduregna.#Isola pic.twitter.com/Qaq8J5r7Aw — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 18, 2025

Una volta concluso il gioco, vinto dai naufraghi non eliminati che hanno guadagnato una pizza, Veronica ha parlato sia con Omar che con Dino, per capire cosa è successo.

Dino ha subito detto la sua: “Omar mi ha detto ‘Ti amm*zzo m*erda, ti tengo venti minuti sott’acqua’.” Così Omar ha ribattuto spiegando di aver usato quelle parole forti per difendere Cristina, che Dino avrebbe preso per il collo e spinto sott’acqua. “Lui non ha solo parlato, ha agito. Ha preso Cristina per la gola e l’ha spinta sott’acqua. Un uomo che fa così con una donna”.

Veronica cerca di capire cos'è successo tra Dino e Omar durante la Prova.#Isola pic.twitter.com/TNWICKhLOF — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 18, 2025

Ma cosa succederà ora? Ci saranno altri provvedimenti?