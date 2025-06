Dino torna alla Playa e ha un duro confronto con Cristina: “Hai vinto il GF e in 25 anni non hai fatto nulla”. Ecco cosa è successo durante lo scontro verbale.

L’isola dei famosi, acceso confronto tra Dino e Cristina

Durante l’ottava puntata de L’isola dei famosi gli eliminati hanno lasciato l’Ultima Spiaggia e sono tornati con il gruppo dei concorrenti ancora in gara. Infatti stasera ci saranno due squadre che si scontreranno e uno di loro tornerà nella competizione.

Jasmin, Dino, Ahlam e Paolo quindi potranno presto tornare a gareggiare con gli altri naufraghi.

Nel corso del confronto tra i due gruppi, che hanno scoperto cosa gli altri hanno detto di loro nei giorni passati, c’è stato un particolare scontro tra Dino e Cristina.

Infatti un video dagli scorsi giorni ha mostrato uno sfogo di Dino contro Cristina:

“Ha vinto il Grande Fratello e poi negli ultimi 25 anni di vita Cristina non ha fatto NIENTE“. Queste sono state le parole del naufrago, alle quali Cristina ha reagito con rabbia e dolore.

Alcuni Naufraghi pensano che Cristina sia poco collaborativa.

“Dino è un classista che giudica le persone solo se hanno un titolo di studio“, ha dichiarato la naufraga.



“Ho passato tutta la vita a combattere il classismo”, ha risposto poi Giarrusso. “Non hai fatto nulla in 25 anni”. “Non è che se uno non va in televisione significa che non ha fatto niente. Penso che tu debba chiederle scusa”, ha ribattuto poi Cruciani dallo studio.

“Se lei si è sentita offesa le chiedo scusa”, ha aggiunto Dino, cercando di arginare il caos creato. “Ma vai aff*nculo!”, ha però sbottato Cristina, visibilmente ferita.

La ex Iena ha quindi riaperto la discussione: “Non mi faccio giudicare da chi è scomparso negli ultimi 25 anni”.

Non è mancato il commento di Simona Ventura, in difesa di Cristina: “Cristina ha vinto il primo Grande Fratello e ha deciso di fare una vita da persona normale. Merita tutto il rispetto”.

Anche Mario Adinolfi ha tenuto a intervenire, aggiungendo: “Dino è colto, fa pesare questa cultura… Ha il difetto di essere molto egoriferito”.

Meno diplomatica è stata invece Teresanna, che ha dato del frustrato a Dino, ricevendo un rimprovero da Veronica: “Anche questo è un insulto però“.

“Puoi essere anche un brufolo sul deretano a questo punto“, ha poi rincarato Cristina.



“Una che esce come vincitrice della prima edizione del Grande Fratello e che poi decide di trovare un lavoro… è una persona che merita tanti applausi“, ha poi aggiunto Simona difendendo Cristina.



La discussione è poi dovuta scemare perché i tre naufraghi in nomination sono dovuti andare verso la spiaggia principale, per lasciare il programma. Al contempo è iniziata anche la competizione tra le due squadre, e presto scopriremo chi tornerà in gara con la Pelota Hondurena.