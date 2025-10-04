Giorgia Palmas è stata derubata sul treno Milano-Roma da un ladro che ha preso la sua valigia in executive ed è fuggito via. Lei si è detta profondamente amareggiata per l’accaduto. “Spero spenda tutto in medicine”, ha scritto nel suo sfogo sui social.

Il racconto di Giorgia Palmas, vittima di furto

Brutta disavventura per Giorgia Palmas, che ha raccontato attraverso i suoi canali social di essere stata derubata durante un viaggio in treno. L’ex velina, visibilmente scossa, ha condiviso i dettagli dell’accaduto e tutta la sua amarezza.

Il fatto è successo sul treno ad alta velocità, in partenza da Milano Centrale e diretto a Roma. Nonostante viaggiasse in un vagone executive, dove la sicurezza dovrebbe essere maggiore, un individuo è riuscito a rubarle la valigia per poi scendere alla stazione di Milano Rogoredo, facendo perdere le sue tracce:

“Partita da Milano Centrale direzione Roma, un individuo mi ha rubato dal treno (vagone executive) la valigia ed è sceso alla stazione di Rogoredo, dileguandosi”, ha scritto Giorgia Palmas. “Non vi posso dire la sensazione di smarrimento e la delusione che provo, oltre al danno per tutto quello che ho perso e al disagio che non ho quello che mi serviva per oggi.”

Oltre al valore materiale, ciò che più ha colpito Giorgia è stato il valore affettivo della valigia: “Ero affezionatissima a quella valigia, la avevo da 15 anni, mi ha accompagnato ovunque e in tante stagioni della mia vita.”

Giorgia Palmas ha anche spiegato di non essersi accorta subito del furto: “Qualcuno dirà che dovevo stare più attenta. Ma un po’ perché ero in executive. Un po’ perché la valigia era proprio sopra di me e chi l’ha presa stava sistemando il suo finto bagaglio… Non mi sono accorta.”

“Forse penso ancora che le persone non siano tutte delinquenti pronti a fregarti”, ha aggiunto. Lei e altri passeggeri si sono resi conto dell’accaduto nel giro di due minuti, ma il ladro era già fuggito. Il post si chiude con una nota amara e sarcastica: “Ovviamente spero tutto il ricavato del furto vada solo e soltanto in medicine per il ladro.”

Storia Instagram Giorgia Palmas

Insomma una giornata da dimenticare per lei!