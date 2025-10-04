Marina La Rosa in una recente intervista ha commentato l’esistenza di un accordo tra Pietro, Salvo e Cristina per spartirsi il montepremi del GF. Poi ha raccontato di aver guadagnato cifre altissime dopo il reality, tanto da aprire un conto all’estero.

Le parole di Marina La Rosa

Marina La Rosa è tornata a parlare del Grande Fratello e l’ha fatto con la sua solita franchezza. Ospite ai microfoni di RDS da Anna Pettinelli e Leo Di Bello, l’ex concorrente della primissima edizione del reality ha raccontato alcuni retroscena inediti su ciò che accadde dopo la fine del programma.

Il primo argomento caldo? Il presunto patto tra Salvo Veneziano, Pietro Taricone e Cristina Plevani, secondo cui chi avesse vinto il montepremi avrebbe dovuto dividere 50 milioni di lire con gli altri due. Questo dettaglio lo ha raccontato proprio Salvo nel documentario dedicato al Grande Fratello, ma anche in un’intervista dove non ha risparmiato stoccate a Cristina.

“Sono delle ca**ate che si dicono in quel momento”, ha tagliato corto Marina La Rosa. “Tra l’altro, Salvo e Pietro quei 50 milioni se li sono fatti dopo, in un quarto d’ora, fuori dalla Casa. Ai tempi, quei soldi li guadagnavamo in un’ora di discoteca.”

Una dichiarazione che ridimensiona completamente dunque quanto si è detto si in questi anni che in questi ultimi giorni, mostrando come il successo post-reality si sia fatto sentire anche per i non vincitori.

Alla domanda su quanto avesse effettivamente guadagnato in quel periodo, Marina la Rosa ha risposto con onestà, ma anche con discrezione: “Non mi ricordo esattamente, ma vi dico che a un certo punto ho avuto anche un conto fuori dall’Italia. Erano cifre assurde. Numeri che oggi non si vedono più.”

Infine, una riflessione sul cambiamento del programma nel tempo: “Adesso non guadagnano più così. E non c’è nemmeno tutto quel seguito. Il Grande Fratello non è più un ufficio di collocamento.”

Parole che sottolineano quanto l’era dei primi reality sia stata un fenomeno irripetibile. Marina La Rosa, con la sua solita sincerità, ha commentato in maniera schietta quanto si dice spesso sui guadagni durante e post Grande Fratello.