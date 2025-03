È una cantautrice e polistrumentista molto apprezzata. All’anagrafe Emanuela Trane, tutti la conosciamo come Dolcenera. Ma chi è l’artista e cosa sappiamo sul suo conto? Ecco qui età, fidanzato, figli, canzoni e Instagram dove è possibile restare aggiornati.

Chi è Dolcenera

Nome e Cognome: Emanuela Trane in arte Dolcenera

Data di nascita: 16 maggio 1977

Luogo di nascita: Galatina (Lecce)

Età: 47 anni

Altezza: 1 metro e 55 centimetri

Segno zodiacale: Toro

Professione: cantautrice e polistrumetista

Fidanzato: Dolcenera è impegnata con Gigi Campanile

Figli: Emanuela non ha figli

Profilo Instagram: @manudolcenera

Dolcenera età e biografia

Artista molto apprezzata e forse talvolta anche troppo sottovalutata, cosa sappiamo di lei? Ecco alcuni cenni della sua biografia. Quali sono le origini di Dolcenera e qual è il vero nome?

All’anagrafe è Emanuela Trane. È nata a Galatina, in provincia di Lecce, il 16 maggio 1977. La sua età oggi è di 47 anni ed è del segno zodiacale del Toro. La sua altezza dovrebbe corrispondere a 1 metro e 55 centimetri.

Ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Scorrano con i genitori Gino e Mimma e il fratello più piccolo, Marco. Fin da piccola si è avvicinata alla musica e ai primi strumenti, per poi portare avanti il suo sogno nella musica.

Cosa vuol dire Dolcenera e da dove deriva il suo nome d’arte? Ha scritto una canzone su De Andrè? La risposta è molto semplice. L’artista ha dichiarato che tale pseudonimo l’ha scelto ispirandosi al brano omonimo del cantautore genovese. In generale ha voluto fortemente questo nome dopo aver ascoltato il disco “Anime salve”.

Vita privata

Soffermiamoci un attimo sulla vita privata. Chi è il fidanzato di Dolcenera oggi? Oggi è legata a Gigi Campanile, avvocato e anche suo manager.

I due si sono conosciuti a Firenze, quando lei si è trasferita per studiare Ingegneria Meccanica e lui invece era uno studente di Giurisprudenza. A 18 anni la cantante ha intrapreso così questa relazione.

Chi si era innamorato di Dolcenera? Durante il periodo di Music Farm, nel 2005, si era avvicinata a Francesco Baccini. Questo aveva provocato una crisi con il suo fidanzato. Salvo poi riappacificarsi in seguito.

Dolcenera dove vive? Lei e Gigi Campanile sono sposati? La risposta è no, non sono uniti in matrimonio. Oggi la cantante e il suo compagno vivono a Firenze e non hanno figli.

Dove seguire Dolcenera: Instagram e social

Per chi volesse saperlo Dolcenera è presente sui maggiori social, daFacebook, Instagram, Twitter per passare a Threads.

Sui suoi profili condivide pensieri, ma anche tanta musica e progetti così come momenti di vita privata, anche se tende spesso a preservarla com’è giusto che sia. Presenti anche immagini con amici e colleghi.

Carriera

La musica ha sempre fatto parte della vita e della carriera di Dolcenera. A soli 6 anni ha iniziato a studiare pianoforte e a 10 il clarinetto e il canto. In seguito quattro anni più tardi ha cominciato a scrivere canzoni.

Questo le ha permesso pian piano di cominciare a fare performance live con un gruppo jazz. Ovviamente ha anche conseguito la maturità classica nel 1996, per poi lasciare Scorrano e iscriversi alla facoltà di Ingegneria meccanica presso l’Università degli Studi di Firenze.

Qui ha conosciuto Francesco Sighieri con cui ha formato il gruppo I codici zero. Hanno avuto la fortuna di aprire i concerti degli Articolo 31. Poi la conoscenza con il produttore Lucio Fabbri, tanto da ottenere il primo contratto, utilizzando il nome di Dolcenera. Pian piano si è fatta largo come corista di alcuni programmi e registrato dei jingle pubblicitari.

Il primo singolo è stato Solo tu nel 2002, che le ha permesso di vincere Destinazione Sanremo, poi l’anno dopo si è aggiudicata la vittoria con Siamo tutti là fuori.

Da qui il primo album Sorriso nucleare e nel 2005 la partecipazione a Music Farm, dove ha trionfato ancora una volta. Poi l’uscita del secondo album, Un mondo perfetto e sempre a lei è stato affidato l’inno del Campionato di Calcio Giovanile Nazionale.

E ancora la vittoria del Premio De Andrè e del Leone D’argento così come tanti altri premi importantissimi. Successivamente ricordiamo nel 2006 il ritorno al Festival di Sanremo, arrivando seconda con Com’è straordinaria la vita. Nel periodo sanremese è poi uscito anche il terzo album.

Poi ancora la preparazione del tour e altri progetti tra commedie e lungometraggi. E ancora nel 2009 la presenza al Festival, dove però è arrivata quinta. E tanti molti altri premi.

Aperti i concerti di Vasco Rossi e dei Depeche Mode (nel 2008 e nel 2009), a San Siro, nel 2010 si è occupata delle musiche per lo spettacolo teatrale Schiena contro schiena. Poi la pubblicazione nel 2011 di Evoluzione della specie.

In seguito la partecipazione al Festival di Sanremo con Ci vediamo a casa.

Nel 2014 poi ha portato al successo il disco Le stelle non tremanoe due anni dopo ha preso pare al Festival di Sanremo arrivando 15esima. Dopo è stata anche uno dei 4 coach di The Voice of Italy.

Infine dopo una pausa è tornata con l’EP Regina Elisabibbi nel 2018 e in seguito è uscita nel 2022 con Anima Mundi. Nel 2023 invece ha dato il via al tour One woman show nei teatri italiani.

È bene ricordare che durante la sua carriera Dolcenera ha vinto numerosi premi e riconoscimenti importanti per chi fa questo mestiere. Ne citiamo solo alcuni come il Premio Lunezia, Il Premio De Andrè, il Premio Sala Stampa e non solo!

Album e canzoni

In tutti questi anni di carriera Dolcenera ha portato al successo diversi album, ma anche delle raccolte e degli EP. Dei dischi ricordiamo 2003 – Sorriso nucleare; 2005 – Un mondo perfetto; 2006 – Il popolo dei sogni; 2009 – Dolcenera nel Paese delle Meraviglie; 2011 – Evoluzione della specie; 2015 – Le stelle non tremano e 2022 – Anima Mundi.

Mentre due sono le raccolte realizzate: 2006 – Un mondo perfetto (Germania, Austria, Svizzera) e 2010 – Il Meglio Di Dolcenera. Infine tra gli EP 2006 – Dolcenera canta il cinema e 2018 – Regina Elisabibbi.

Ogni testo delle sue canzoni si può trovare ovviamente nel libricino di ogni disco così come sui motori di ricerca.

Film e serie TV con Dolcenera

In carriera Dolcenera ha anche preso parte a tre film e una serie televisiva. Parliamo nel dettaglio di Scrivilo sui muri (2007); Il nostro messia (2008) e Saranno famosi? (2018). Tra le serie invece, come detto, Lea – Un nuovo giorno (2022).

Programmi TV

Nel corso degli anni Dolcenera ha partecipato anche a diversi programmi televisivi in qualità di corista, ma anche concorrente, coach, ospite e tutor. Eccoli tutti:

La notte vola (2001); Testarda io – Iva, le donne, la musica (2002); Destinazione Sanremo (2002); Music Farm 2 (2005); The Voice of Italy 4 (2016), Fiat Music Studio (2017). Poi ancora segnaliamo 105 Take Away (2018), The Band (2022) e infine Pechino Express (2025).

Sanremo

Sono ben cinque le volte in cui Dolcenera ha preso parte al Festival di Sanremo.

La prima volta è stato nel 2003 nella sezione Giovani con Siamo tutti là fuori, classificandosi al primo posto.

Tre anni più tardi poi nel 2006 ha preso parte, arrivando seconda, con Com’è straordinaria la vita. Invece nel 2009 non è arrivata tra i finalisti con la canzone Il mio amore unico. Anni più tardi, quindi nel 2012, si è classificata sesta con Ci vediamo a casa. Infine l’ultima partecipazione risale al 2016 quando ha presentato Ora o mai più (le cose cambiano), arrivando 15esima.

Music Farm



Nel 2005 ha preso parte alla seconda edizione di Music Farm. Edizione vinta proprio da Dolcenera. Alla conduzione Simona Ventura con inviato Ivan Cattaneo.

The Voice of Italy



In qualità di coach nel 2016 è arrivata l’occasione di The Voice Of Italy. Qui Dolcenera è riuscita a trionfare un’altra volta anche se in un ruolo differente come detto.

Dolcenera a Pechino Express

Cosa fa Dolcenera oggi? Oltre a continuare a fare musica, la cantante è stata scelta come protagonista della nuova edizione di Pechino Express, edizione condotta da Costantino Della Gherardesca e Fru.

La cantante ha voluto prendere parte al programma con il suo compagno Gigi Campanile. La loro è la coppia de “I complici”.

I concorrenti di Pechino Express

Scopriamo insieme chi sono tutte le coppie di concorrenti di Pechino Express nel 2025? Ecco l’elenco dei partecipanti e i nomi scelti per ogni duo:

Dolcenera e Gigi Campanile sono “I complici”; Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba sono “Gli spettacolari”; Giulio Berruti e Nicolò Maltese sono “Gli estetici”; Ivana Mrázová e Giaele De Donà sono “Le atlantiche”; Jey e Checco Lillo sono “I magici”; Jury Chechi e Antonio Rossi sono “I medagliati”; Nathalie Guetta e Vito Bucci sono “I cineasti”; Samanta e Debora Togni sono “Le sorelle”; Virna Toppi e Nicola Del Freo sono “I primi ballerini”.

Chi vincerà Pechino Express?

Il percorso di Dolcenera a Pechino Express

Concludiamo l’articolo ricordandovi che dal 6 marzo ha preso il via il percorso di Dolcenera e Gigi Campanile a Pechino Express.

Nella prima puntata hanno rischiato di uscire, ma la tappa non era eliminatoria. Lei ha discusso con i Magici.

(IN AGGIORNAMENTO)