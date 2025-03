Attore comico molto apprezzato, facciamo meglio la conoscenza di Scintilla. Scopriamo insieme in questa scheda qual è il suo vero nome, l’età, chi è sua moglie, la carriera tra cinema e TV e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Scintilla

Nome e Cognome: Gianluca Fubelli (noto anche come Scintilla)

Data di nascita: 9 aprile 1973

Luogo di nascita: Roma

Età: 51 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Segno zodiacale: Ariete

Professione: attore, comico e conduttore

Moglie: Gianluca è sposato con Federica Camba

Figli: Gianluca non ha figli

Tatuaggi: Gianluca non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @gianlucascintillafubelli

Scintilla età, vero nome e biografia

I più lo conoscono come Scintilla, ma qual è il vero nome dell’attore comico? Sappiamo che all’anagrafe è Gianluca Fubelli. È nato a Roma il 9 aprile 1973 e la sua età è di 51 anni.

Qualcuno probabilmente si sarà chiesto quanto è alto Fubelli? L’attore dovrebbe essere alto 1 metro e 70 centimetri. Non conosciamo il peso effettivo.

Altre news sulla sua biografia? Prima intrattenitore in alcuni villaggi turistici, poi le prime apparizioni in alcune reti locali, fino alla consacrazione in TV grazie a Colorado, dove ha iniziato a farsi chiamare, per l’appunto, Scintilla con il gruppo de Turbolenti.

Vita privata

Chi è la compagna e dunque la moglie di Gianluca Fubelli, noto Scintilla? Quando si è sposato? Il comico è sposato dal 2023 con la cantautrice, produttrice discografica e compositrice, Federica Camba.

Come si chiama l’ex fidanzata di Scintilla? Durante il periodo di Colorado, Gianluca ha conosciuto Elena Morali. I due si sono innamorati e sognavano di costruire insieme una famiglia. Poco prima delle nozze, però, hanno chiuso la loro relazione.

Gianluca Fubelli non ha figli. Sua moglie però ha avuto una figlia da una precedente relazione con Daniele Coro.

Dove seguire Scintilla: Instagram e social

Volete sapere in quali social è presente ed è possibile seguire Scintilla? L’attore comico è presente per la precisione sulle seguenti piattaforme:Facebook, Instagram e suTwitter. Ma è possibile trovarlo anche su Threads.

Nei suoi profili è possibile trovare tutte le informazioni che riguardano i suoi spettacoli, ma tante sono anche le immagini e i video con le persone a lui care, a partire da sua moglie per passare ad amici e colleghi.

Carriera

Torniamo alla carriera di Gianluca Fubelli che avevamo precedentemente accennato. Tutto è iniziato nel 1996 quando Scintilla (ancor prima di chiamarsi così) ha iniziato a lavorare in alcuni villaggi turistici. Qui incontra dei colleghi e lavora con loro sulle sue doti attoriali, d’improvvisazione e intrattenitore.

Così due anni più tardi, dal 1998 al 2013, insieme a Massimo Frabotta (Renè e colleghi) ha fondato il gruppo de I Turbolenti. Insieme hanno vinto diversi premi e preso parte a tante trasmissioni.

In contemporanea Scintilla ha avuto modo di diventare anche attore di cinema di alcuni film come Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono. Nello stesso hanno insieme a Enrique Balbontin ha anche condotto una trasmissione comica su Paramount Comedy.

Poi ha recitato in L’ultimo crodino e Area Paradiso, ma ha avuto modo anche di ricoprire il ruolo di co-protagonista nel film Tutto molto bello di Paolo Ruffini e ha lavorato a delle opere teatrali.

Successivamente ha lavorato ad altri progetti fino a che nel 2017 non ha anche condotto Colorado con Paolo Ruffini e Federica Nargi. Due anni più tardi, ancora al timone di conduzione, ma anziché la Nargi, lui e Ruffini hanno condiviso il palco con Bélen Rodriguez.

Tanti altri lavori poi come vedremo nelle prossime righe, tra cui la partecipazione in due edizioni diverse di Back to School e non solo!

Ricordiamo infine che Fubelli che è anche spesso protagonista a teatro di diversi spettacoli nel corso della sua carriera e ha pubblicato anche due libri e preso parte a una web series nel 2017.

Film e serie TV

Per quanto riguarda nel dettaglio, quali sono quindi i film e le serie TV con protagonista Scintilla? Partiamo dalle pellicole:

Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me (2006); L’ultimo crodino (2009); Area Paradiso(2012); Una notte agli studios – in 3D(2013); Tutto molto bello(2014). Milano trema ancora: la giustizia ha le ore contate (2015).

Mentre invece nel piccolo schermo ha lavorato a sitcom, serie TV e film come: Life Bites – Pillole di vita (2008-2013) Don Luca c’è (2008) Fratelli Benvenuti (2010) e Din Don – Un paese in due(2022).

Programmi TV

Come detto anche in TV ha lavorato per diversi programmi nel corso degli anni. Partiamo da queste trasmissioni:

Lista d’attesa (2000-2001); Presi diretti (2001); Colorado (2003-2019); Studio di continuità (2005); Paperissima Sprint (2005); Guida al campionato (2005-2008); Bar Stadio (2006); Sputnik (2007) ; Bionda anomala (2008) Provato per voi (2012) Vecchi bastardi (2014); House of Gag (2015-2017); Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota (2017); B come Sabato (2018); La sai l’ultima? – Digital Edition (2019); Enjoy – Ridere fa bene (2020)Back to School (2022-2023).

Negli ultimi anni poi Scintilla l’abbiamo visto ancora in: Alessandro Borghese – Celebrity Chef (2022); Big Show – Enrico Papi (2022); Una vita in vacanza – Destinazione Sicilia (2022); House of Gag (2023); Only Fun – Comico Show (2023); Fake Show – Diffidate delle imitazioni (2023); Michelle Impossible & Friends (2024); Nove Comedy Club – La bellezza non è tutto (2024); Only Fun – Comico Show (2024); Comedy Match (2024) e Pechino Express (2025)

Colorado

È il primo programma che ha dato la popolarità a Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Qui con i Turbolenti ci ha regalato siparietti davvero molto divertenti e tutti da ridere!

Back to School

Sia nel 2022 che nel 2023 Scintilla ha preso parte alla trasmissione di Italia 1, Back to School, dove sembra essersi molto divertito e messo in gioco.

Scintilla a Pechino Express

È il 2025 quando Gianluca Fubelli è stato scelto e lo ritroviamo tra i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express, condotto ancora una volta da Costantino Della Gherardesca e Fru.

Ma con chi ha deciso di partecipare Scintilla a Pechino Express? Al sul fianco la moglie Federica Camba.

I concorrenti di Pechino Express

Nell’edizione del 2025 di Pechino Express chi sono le coppie di concorrenti? A seguire vi riportiamo l’elenco completo con tutti i partecipanti:

Dolcenera e Gigi Campanile sono “I complici”; Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba sono “Gli spettacolari”; Giulio Berruti e Nicolò Maltese sono “Gli estetici”; Ivana Mrázová e Giaele De Donà sono “Le atlantiche”; Jey e Checco Lillo sono “I magici”; Jury Chechi e Antonio Rossi sono “I medagliati”; Nathalie Guetta e Vito Bucci sono “I cineasti”; Samanta e Debora Togni sono “Le sorelle”; Virna Toppi e Nicola Del Freo sono “I primi ballerini”.

Una sola coppia arriverà alla vittoria finale.

Il percorso di Scintilla a Pechino Express

Insieme a sua moglie Federica Camba, Scintilla ha dato il via al suo percorso a Pechino Express. Vedremo dove li porterà!