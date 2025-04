Nota soprattuto per il suo ruolo in Don Matteo, andiamo a conoscene Nathalie Guetta, sorella del famosissimo dj e produttore David Guetta, attraverso la sua vita privata e la carriera.

Chi è Nathalie Guetta

Nathalie Guetta età, altezza e biografia

Ecco chi è Nathalie Guetta, quanti anni ha, chi sono i suoi fratelli e i suoi genitori, di dov’è e tutta la sua biografia. Nome completo Nathalie Evalyne Guetta, è nata a Parigi il 9 settembre 1958. Ha quindi 66 anni di età ed è del segno zodiacale della Vergine. La sua altezza è di 1,60 m, ma non conosciamo il suo peso. Riguardo i tatauggi, non pare averne sul suo corpo.

Per quanto riguarda la sua famiglia, i suoi genitori sono Pierre Guetta, sociologo di origine ebraica marocchina, e Francine Bourla, gallerista di arte tribale. Inoltre ha tre fratelli e vi diciamo che lavoro fanno. Si tratta del giornalista e politico Bernard Guetta e del disc jockey e produttore David Guetta. Lui è un fratellastro poiché è nato dal secondo matrimonio del padre. Nathalie ha anche una sorella gemella Chaterine, detta Catou.

Parlando invece degli studi, a 16 anni ha lasciato Parigi per seguire corsi e spettacoli circensi in Francia e nel Benelux. Dopo sei anni è approdata a Napoli (che pare sia la città di origine del nonno paterno) e qui ha iniziato a lavorare.

Vita privata

Della vita privata e sentimentale di Nathalie Guetta non sappiamo purtroppo molto. Possiamo dirvi che fino al 2020 è stata sposata con Yudiel Sánchez, conosciuto a Cuba nel 2007 e di 17 anni più giovane di lei.

Oggi Nathalie è single e non ha figli. Ha una nipote che si chiama Angie Guetta.

Dove seguire Nathalie Guetta: Instagram e social

Per seguire Nathalie Guetta sui social, vi segnaliamo il suo profilo Instagram che conta oltre 38 mila follower. Qui pubblica in particolare contenuti inerenti il suo lavoro. Ma c’è anche qualcosa della sua vita quotidiana.

Carriera

La carriera lavorativa di Nathalie Guetta ha inizio nel panorama circense. Dopo vari studi, ha iniziato la sua attività a Napoli insegnando clownistica e realizzando spettacoli con burattini.

Maurizio Costanzo Show

Nel 1989 Nathalie ha acquistato notorietà presso un pubblico più vasto, grazie alle sue partecipazioni al Maurizio Costanzo Show in svariati numeri acrobatici.

Precedentemente era approdata al cinema nel 1987 interpretando un piccolissimo ruolo in Intervista di Federico Fellini. Quindi è stata notata da Cristina Comencini, che l’ha scritturata per il suo film I divertimenti della vita privata. Da qui ha inizio la sua carriera di attrice, comparendo soprattutto in produzioni per la televisione.

Don Matteo

Parlando proprio di recitazione, quindi, dal 2000 Nathalie Guetta fa parte del cast della fiction Don Matteo di Rai 1.

Ballando con le stelle

Nel 2018 Nathalie ha preso parte come concorrente alla tredicesima edizione del talent show di Rai 1 Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. Ballò con Simone Di Pasquale e arrivò al quinto posto.

Stasera tutto è possibile

Sempre nel 2018 ha partecipato ad alcune puntate di Stasera tutto è possibile, varietà di Rai 2 condotto da Amadeus e poi da Stefano De Martino.

Il cantante Mascherato

Nel 2023 Nathalie Guetta ha partecipato come concorrente a Il cantante mascherato sotto la maschera del Criceto. Ed è arrivata terza.

Nathalie Guetta a Pechino Express

Nel 2025 Natahalie Guetta partecipa alla nuova edizione di Pechino Express che vede i concorrenti viaggiare tra Filippine, Thailandia e Nepal. Con alla conduzione Costantino Della Gherardesca e Fru dei The Jackal, il reality parte con la messa in onda il 6 marzo su Sky.

Al programma Nathalie partecipa con il collega Vito Bucci andando a formare la coppia dei Cineasti.

I concorrenti di Pechino Express

Ma chi sono i concorrenti di Pechino Express 2025 e quali sono i nomi delle coppie che prendono parte all’avventura? Ve li sveliamo tutti.

Il percorso di Nathalie a Pechino Express

Come detto, Nathalie Guetta partecipa a Pechino Express 2025 con Vito Bucci. E insieme formano le coppia dei Cineasti. Vedremo come andrà il loro percorso.

Discussione con Giulio Berruti. Sono stati eliminati dal gioco anche loro.