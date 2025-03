Sorella della ballerina Samanta Togni ecco chi è Debora Togni. Tutte le curiosità sul suo conto in questo articolo: dall’età alla vita privata per passare ad altezza, carriera e dove seguirla su Instagram e social vari.

Chi è Debora Togni

Nome e Cognome: Debora Asta Togni

Data di nascita: 1 Gennaio 1973

Luogo di nascita: Terni

Età: 52 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: bagnina e istruttrice

Fidanzato/ Marito: Debora è single

Figli: Debora non ha figli

Tatuaggi: Debora ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: @astatogni

Debora Togni età, altezza e biografia

Come si chiama la sorella maggiore di Samanta Togni che ha deciso di partecipare con lei a Pechino Express? Quanti anni ha? Lei è Debora Togni, è nata a Terni (in Umbria) il 1 Gennaio 1973. La sua età è di 52 anni.

Non conosciamo altezza e peso specifico di Debora.

Queste sono le poche informazioni che abbiamo, se non che nella vita fa più lavori, come vedremo in seguito e a differenza di Samanta non è avvezza al mondo dello spettacolo.

Vita privata

Non si conosce molto della vita privata di Debora Togni. Una delle poche cose che sappiamo è che è la sorella di Samanta Togni.

In quanto alla vita sentimentale Debora non è sposata e si professa felicemente single.

Sui social ha sempre mostrato un carattere forte, un po’ rock e una persona spontanea e libera.

Dove seguire Debora Togni: Instagram e social

Facebook e Instagram sono le piattaforme social in cui è possibile seguire Debora Togni. Nei suoi canali ufficiali pubblica momenti in compagnia di sua sorella Samanta ma non mancano anche altri attimi di vita privata e lavorativa.

Carriera

Lontana dal mondo dello spettacolo, Debora Togni è sempre stata molto impegnata nel mondo dello sport e della danza da ragazzina. Poi ha scelto di intraprendere altre professioni: muratore nel periodo invernale ma anche istruttrice nel corso dell’anno e bagnina durante l’estate.

Nel 2024 è diventata nota per il salvataggio di un turista che rischiava la vita in Umbria, presso il lago di Piediluco sulla spiaggia Miralago. Per ben 45 minuti ha praticato il massaggio cardiaco e ha salvato la vita dell’uomo.

Debora Togni a Pechino Express

Esperienza televisiva interessante per Debora Togni nel 2025. Con sua sorella Samanta infatti ha deciso di mettersi in gioco a Pechino Express nel 2025. Quando inizia il reality? Il programma ha come data d’inizio il 6 marzo ed è condotto da Costantino Della Gherardesca e Fru.

I concorrenti di Pechino Express

Un cast molto variegato e pronto a regalarci emozioni quello di Pechino Express. Ricordate chi sono tutti i concorrenti di questa edizione? Facciamo un recap delle coppie che hanno deciso di mettersi in gioco:

Dolcenera e Gigi Campanile sono “I complici”; Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba sono “Gli spettacolari”; Giulio Berruti e Nicolò Maltese sono “Gli estetici”; Ivana Mrázová e Giaele De Donà sono “Le atlantiche”; Jey e Checco Lillo sono “I magici”; Jury Chechi e Antonio Rossi sono “I medagliati”; Nathalie Guetta e Vito Bucci sono “I cineasti”; Samanta e Debora Togni sono “Le sorelle”; Virna Toppi e Nicola Del Freo sono “I primi ballerini”.

Tra loro una sola coppia arriverà alla vittoria finale.

Il percorso di Debora Togni a Pechino Express

A Pechino Express, come detto, Debora Togni ha scelto di partecipare con la sorella Samanta! Chissà come se la caveranno le due!



