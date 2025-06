In queste ore è stato rivelato quale dovrebbe essere il ruolo di Nek e Gabriele Corsi nella prossima edizione di Domenica In

In queste ultime ore sta girando sul web un’indiscrezione che anticipa una novità relativa alla prossima edizione di Domenica In e al ruolo di Nek e Gabriele Corsi.

La novità di Domenica In

C’è tanta curiosità intorno alla prossima edizione di Domenica In ma non per sapere chi sostituirà Mara Venier, che tornerà alla conduzione, ma chi l’affiancherà. Davide Maggio ha rivelato nei giorni scorsi che i nomi praticamente certi sarebbero quelli di Nek e di Gabriele Corsi.

Il cantante ha maturato esperienza nel campo grazie a programmi televisivi come Dalla strada al palco insieme a Bianca Guaccero. Il secondo, invece, vanta una lista molto lunga di importanti titoli: Primo appuntamento, Take me Out, PrimaFestival, Il contadino cerca moglie e senza contare i commenti per l’Eurovision Song Contest.

Adesso, il sito citato poc’anzi, ha rivelato un’ulteriore anticipazione che riguarda la collaborazione tra i due presentatori e Mara Venier a Domenica In. A quanto sembra i tre avranno dei blocchi separati e autonomi, di conseguenza le interazioni tra loro dovrebbero essere minime.

Non sappiamo esattamente come saranno suddivisi e nemmeno se questo rumor corrisponderà al vero. Al momento è ancora molto presto per tentare di capire come verrà organizzata la prossima edizione del talk show di Mara Venier ma la cosa certa è che la presentatrice non sarà più sola, in un modo o nell’altro.

Maggiori informazioni saranno rilasciate nel corso delle prossime settimane, in particolar modo quando ci troveremo nel periodo finale dell’estate. I motori si scalderanno e le novità verranno annunciate da parte di tutte le emittenti. Noi continueremo a tenervi informati non appena ne sapremo di più.