In queste ore Belen Rodriguez ha rilasciato alcune pungenti dichiarazioni sul suo ex marito Stefano De Martino. Adesso però spunta un retroscena sulle affermazioni fatte dalla showgirl.

Il retroscena su Belen Rodriguez

Pochi giorni fa Belen Rodriguez ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi e nel corso della chiacchierata è tornata a parlare del suo ex marito Stefano De Martino. Come è ben noto a tutti, il matrimonio tra i due è ormai finito da alcuni anni, ma sembrerebbe che tra la showgirl e il conduttore ci sia ancora un po’ di ruggine. Belen infatti, pungendo il presentatore di Affari Tuoi, ha dichiarato:

“Il ragazzo è bravo, furbo, è capace. Ma è vero che è nato come ‘il fidanzato di Belen’. Anch’io vorrei trovare un fidanzato che mi faccia dire ‘sono la fidanzata di’. Però, a parte questo, che gli vuoi dire a Stefano? Chi dice ‘non è bravo’ è perché rosica. Poi ci sono tanti modi per arrivare e ognuno decide cosa sacrificare”.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox dal 13 al 15 giugno 2025: previsioni segni

Adesso però a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato Gabriele Parpiglia, che tramite la sua newsletter ha rivelato un retroscena sulle recenti dichiarazioni di Belen Rodriguez. Stando a quanto fa sapere il giornalista, la showgirl argentina sarebbe ancora ferita dalla fine del matrimonio con Stefano De Martino. Ma non solo. Secondo quanto si legge, la conduttrice avrebbe anche una sorta di “invidia” per il successo che ha travolto il suo ex marito nell’ultimo anno. Come se non bastasse, Parpiglia ha sapere anche che a Belen non andrebbe giù la vicinanza di Stefano a Gilda Ambrosio, con la quale già in passato ha avuto una relazione.

Naturalmente al momento si tratta solamente di voci di corridoio. Siamo dunque a completa disposizione qualora la Rodriguez volesse rilasciare delle dichiarazioni e replicare a queste ultime indiscrezioni sul suo conto.