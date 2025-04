Nuove idee per la prossima stagione di Rai 1, con l’intenzione di ostacolare e portare un prodotto in grado di fare meglio di Amici alla domenica. Una su tutte potrebbe essere, secondo i rumor, il rischio chiusura per Domenica In!

Rischio chiusura per Domenica In?

Sul sito di DavideMaggio.it si parla della possibile rivoluzione che potrebbe subire il palinsesto televisivo di Rai 1 nel corso della prossima stagione 2025/2026. Secondo il portale web potrebbero esserci delle sorprese che potrebbero o meno includere la presenza di Mara Venier a Domenica In, ma non solo!

Secondo quanto si apprende infatti pare che Angelo Mellone abbia l’intenzione di dare una bella sterzata al pomeriggio domenicale del primo canale, che sia o meno confermata la conduttrice veneta di Domenica In. Fino a questo momento c’è da dire che l’ipotesi non è mai stata presa in considerazione.

Quello che sostiene però il sito di DavideMaggio.it è che la Rai potrebbe pensare a un contenitore unico di Domenica In in cui vengono affrontate più tematiche e in cui possano esserci più presentatori, tra cui proprio Mara Venier semmai volesse continuare a dedicarsi a questo progetto. Ma si ipotizza, tra i nomi, anche quello di Massimo Giletti.

Ciò che potrebbe valutare la rete di Viale Mazzini, secondo il giornalista, pare sia anche il cambio titolo del programma da Domenica In a qualcosa di differente.

Novità potrebbe giungere anche per Francesca Fialdini che, secondo il giornalista, potrebbe non essere riconfermata. Al suo posto pare si stia virando Nunzia De Girolamo. Al momento non si sa se lo slot ora gestito dalla Fialdini possa rientrare nel pomeriggio della domenica o resti invece autonomo.

Quale sarà dunque il destino di Domenica In e più in generale del weekend di Rai 1? Sul tavolo varie ipotesi per poter ostacolare la concorrenza, dal pomeridiano di Amici a Verissimo. Vedremo quali saranno ne prossime mosse da parte dell’azienda e attendiamo conferme , che arriveranno nei mesi a venire. Per ora si tratta solo ed esclusivamente di indiscrezioni.