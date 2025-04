Amici e ora a quanto pare ai ferri corti. È questo il gossip che coinvolgerebbe due famosi cantanti italiani, amatissimi dal pubblico. Pare che tra loro ci siano stati accesi litigi e una collaborazione sarebbe persino saltata!

Due cantanti famosi ai ferri corti!

Dal mondo di Amici 24 (con tutte le anticipazioni e indiscrezioni sul prossimo eliminato) per passare al primo promo de L’Isola dei Famosi con Veronica Gentili. Non sembrano mancare le news dal mondo della TV e dello spettacolo. Anche in musica però qualche gossip non sembra mancare e uno riguarderebbe due cantanti.

Deianira Marzano, che ha lanciato il pettegolezzo su Instagram, non ha fatto nomi sui protagonisti di questa storia, ma ha solo spiegato che gli artisti in questione avrebbero smesso di seguirsi sui social e che sono molto amati dal pubblico. Il gesto pare peraltro non sia passato inosservato, poiché fino a poco tempo fa c’erano grosse interazioni tra loro sulle piattaforme. Ma ora non più:

“Due cantanti italiani molto amati hanno smesso di seguirsi su Instagram da qualche giorno e la cosa non è passata inosservata. Fino a poco tempo fa si

scambiavano like, commenti e anche qualche storia insieme dietro le quinte dei festival. ora, silenzio totale”.

Questo lo screen in cui l’esperta di gossip tra le sue storie di Instagram parla dei due cantanti…

La storia Instagram di Deianira Marzano su due cantanti

Ma non è finita qui, perché la Marzano ha raccontato anche che ci sarebbero delle fonti vicine che avrebbero riportato il motivo che avrebbe a quanto pare portato i due ad allontanarsi e a litigare:

“Secondo fonti vicine a uno dei due, il motivo sarebbe legato a una collaborazione musicale saltata all’ultimo minuto. Pare che uno dei due abbia rifiutato un feat già annunciato, mandando in bestia l’altro, che si sarebbe sentito tradito e usato solo per hype. C’è chi parla di litigi accesi via DM e chi giura di averli visti ignorarsi platealmente durante un evento recente a Roma”.

Non ci sono i nomi dei due cantanti, ma sta di fatto che la notizia sta facendo piuttosto chiacchierare e, come ogni gossip che si rispetti, il pubblico ora vuole saperne di più!