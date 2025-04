Oggi nel corso del daytime gli allievi di Amici 24 non si sono risparmiati. Due di loro si sono detti chiaramente ciò che pensano: “Fuori di qui non ci rivedremo mai più”.

Amici 24, allievi ai ferri corti!

Dopo Uomini e Donne oggi è andata in onda una nuova puntata del daytime di Amici 24, dove la produzione ha deciso di mettere un po’ di pepe tra gli allievi. Come? Con dei bigliettini anonimi in cui hanno dovuto dire espressamente cosa pensano l’uno dell’altro. Sembra quasi essere diventata una sorta di resa dei conti, dato che è uscito fuori… di tutto!

A Jacopo per esempio gli hanno consigliato di essere più istintivo nelle esibizioni, di muoversi di più e aprirsi maggiormente. Uno dei più accesi è stato Francesco. L’allievo di Amici 24, pupillo di Emanuel Lo, ha riservato diverse stoccate ai suoi compagni d’avventura. Ad Antonia, per esempio, ha detto che non scrivendo e non producendo musica non è un’artista completa. Lei dalla sua si è difesa, sostenendo che non sarebbe esattamente così.

Sempre Francesco ha detto ad Alessia che, a detta sua, dovrebbe dare quel qualcosa in più che ha a Daniele e semmai dovesse arrivare in finale con qualcuno vorrebbe arrivare proprio con la ballerina di Amici 24. Lo troverebbe uno scontro equo, perché lei la reputa fortissima.

Dopo la lettura di un bigliettino TrigNo ha saputo da Chiara che come modo di cantare preferisce Antonia al fidanzato. Dall’altra parte però c’è da dire che anche lui è stato pungente, nel momento in cui ha affermato che semmai dovesse arrivare in finale gli piacerebbe arrivarci con la ballerina per poterla battere. Lei ha fatto una smorfia un po’ infastidita.

A Nicolò invece hanno detto che ha per quanto abbia una bella voce, delle volte dovrebbe trovare una chiave per interpretare meglio i pezzi. Mentre lui ha consigliato ad Antonia di essere meno scontrosa (ma è migliorata) e detto ad Alessia che dopo Amici 24 non potranno mai essere amici. Quest’ultima ha concordato.

Tra i tanti commenti degli allievi di Amici 24, abbiamo poi sentito Daniele. Il ragazzo ha detto di essere più versatile di Francesco. L’allievo di Emanuel lo ha risposto affermando che essere versatile non significa certamente fare le cose campate per aria.

A ricevere altre critiche è stato sempre Daniele. Questo quando secondo TrigNo lui avrebbe preso in modo negativo l’ingresso di Francesco. Stando al suo parere gli avrebbe portato un sacco di insicurezze. Daniele dalla sua ha ammesso invece che è conscio della bravura di Francesco e di essere oggettivo. In un altro bigliettino durante il daytime di Amici 24, TrigNo ha aggiunto che secondo lui Daniele è il più battibile degli Zerbi-Cele perché lo emoziona meno.

Altra frecciatina che ha colpito Daniele è arrivata ancora una volta da Francesco. Il ballerino ha spiegato di non sentire rivalità con Daniele, per poi ammettere di sentirsi più forte.

Poco dopo proprio Francesco si è chiesto se forse è stato un po’ troppo duro nel dire i suoi pensieri ad alta voce, specie verso Daniele. Ha notato infatti che l’allievo di Amici 24 sembra essere quello ad esserci rimasto maggiormente male, tanto che si è poi chiuso nel suo silenzio dopo l’accaduto.

Riusciranno a chiarirsi gli allievi di Amici 24?