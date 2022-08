1 Il commento di Donatella Rettore

In queste ultime ore si era diffuso un gossip secondo il quale Ditonellapiaga e Donatella Rettore avessero litigato. A parlarne per primo era stato il sito Dagospia: “Hanno fatto coppia al Festival di Sanremo Rettore e Ditonellapiaga con la canzone Chimica, ma incontratisi ai Tim Summer Hits non si sono nemmeno salutate. E anche sul palco erano separate. Pare che dopo l’esperienza di Sanremo tra le due sia sceso il gelo. Colpa degli outfit scelti da Rettore sul palco dell’Ariston“. A smentire tutto quanto, però, ci aveva pensato un altro portale, ovvero AllMusicItalia, spiegando che le due non si trovavano contemporaneamente sul palco:

Rassicuriamo tutti. Fan e non… semplicemente le puntate registrate da Portopiccolo, vicino a Trieste, sono state due, il 28 e 29 giugno, e sono andate in onda il 25 luglio e il 4 agosto creando però un mashup degli ospiti motivo per cui in realtà Ditonellapiaga e Rettore non erano presenti dal vivo la sera stessa ma sono apparse nella stessa puntata il 4 luglio.

Le due dirette interessate non avevano commentato il fatto. Almeno fino a poche re fa. Donatella Rettore, infatti, ha voluto negare assolutamente tutte queste chiacchiere. Con Ditonellapiaga non ha litigato e non ci sono crepe nel loro rapporto. Lo ha confermato pubblicato una foto in cui le vediamo sorridenti e abbracciate. Nella descrizione, invece, leggiamo:

È una balla colossale quella che gira nei social. Mi ha fatto piangere e mi turba in un momento in cui mi sento senza forze. Che cattiveria gratuita e vergognosa. Quanta brutta gente intorno a noi.

Ecco perciò rivelata la realtà dei fatti da parte di Donatella Rettore.