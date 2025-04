Il coaching ideato dagli psicologi Marco Stagnaro ed Erika De Felice per aiutare le manager a ritrovare l’amore e se stesse

Nel panorama sempre più competitivo del mondo del lavoro, le donne manager si trovano spesso a dover affrontare sfide uniche, non solo nel contesto professionale ma anche nella sfera personale.

Il programma Donna Completa, ideato dal dottore in Psicologia Clinica Marco Stagnaro e dalla dottoressa Erika De Felice, si propone di offrire un supporto concreto a queste donne, nel trovare un equilibrio tra carriera e vita sentimentale.

“Il nostro obiettivo è aiutare le donne a scardinare i meccanismi attrattivi sbagliati e a trovare uomini di valore”, afferma Stagnaro, sottolineando l’importanza di un approccio che aiuti le donne non solo a comprendere meglio le loro dinamiche interiori ma anche a guidarle nell’intricato mondo del dating moderno.

Destinatarie del programma

Il programma si rivolge a donne in carriera che, pur avendo raggiunto il successo professionale, sentono di non aver avuto la vita sentimentale che meritano.

“Molte donne manager rimangono incagliate in relazioni malsane o poco soddisfacenti”, spiega Stagnaro.

Questo sentimento di isolamento è spesso alimentato da modelli genitoriali sbagliati e da una società complessa, in cui è sempre più difficile trovare il partner giusto con cui condividere la propria vita ed i propri successi.

Donna Completa offre un percorso di coaching che mira a riorganizzare la propria relazione con sé stesse e con gli altri, un processo che la dottoressa De Felice descrive come fondamentale per la riconquista della propria identità.

“La sfida di noi donne è anche quella di una società che ci mette sulle spalle tante aspettative sociali: dall’essere indipendente e realizzata all’essere in grado di tenere in piedi una famiglia. Non è semplice trovare un equilibrio”, afferma.

L’impatto positivo di questo programma è significativo. Non solo offre alle donne gli strumenti per migliorare la loro vita personale, ma contribuisce anche a far sì che possano vivere relazioni appaganti.

Donna Completa rappresenta un passo avanti significativo nella lotta alle relazioni tossiche, offrendo alle donne in carriera gli strumenti necessari per affrontare le sfide della vita relazionale moderna con fiducia e competenza.