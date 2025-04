Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino ha stravinto la gara degli ascolti TV ieri sera e ha superato anche la miniserie Il Turco con protagonisti Can Yaman e Greta Ferro.

Stefano De Martino vince la gara degli ascolti contro Can Yaman

Si rinnova la sfida tra Rai e Mediaset. Proprio ieri che è andata in scena l’ultima puntata di Stasera Tutto è possibile con Stefano De Martino, mentre dall’altra parte la rete concorrente mandava in onda la prima dei due appuntamenti con Il Turco con l’amato attore Can Yaman. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti TV?

Ad avere la meglio è stato Stefano De Martino, che nella sua trasmissione ha accolto tanti ospiti, tra cui anche la sua ex fidanzata Emma Marrone con la quale conserva un bellissimo rapporto d’amicizia.

Ma passiamo ai numeri. Dati alla mano, gentilmente concessi da Davide Maggio, sappiamo che durante l’ultimo appuntamento con Stefano De Martino a Stasera Tutto è Possibile ha intrattenuto 2.725.000 spettatori pari al 17.6% di share. Il conduttore, peraltro ha avuto la meglio su tutti e ha vinto la serata, dopo aver già radunato poco prima davanti alla TV 5.906.000 spettatori (26.9%) con Affari Tuoi, ma stavolta su Rai 1.

E Canale 5? L’esordio de Il Turco, serie televisiva con l’amato attore Can Yaman e il talento di Greta Ferro, ha conquistato come riferisce il sito 1.835.000 spettatori con uno share del 10.9%.

Per la miniserie di Mediaset si tratta del terzo risultato della serata, dato che su Rai 2 Stefano De Martino ha sbaragliato la concorrenza anche sulla rete amica di Rai 1. Nel primo canale andava infatti in onda l’ultima puntata di Morgane – Detective Geniale 4. La serie ha interessato 2.004.000 spettatori pari all’11.4% di share. Il primo episodio ha ottenuto 2.275.000 e l’11.2%, mentre il secondo episodio a 1.736.000 e l’11.6%.

Da non sottovalutare poi che ieri sono andati in scena anche i quarti di Champions League, con l’Inter in campo in casa del Bayern Monaco. Quindi la vittoria di De Martino vale doppio!