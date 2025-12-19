La 32enne giapponese ha celebrato le nozze con il suo compagno virtuale, tra abito bianco, tiara ed emozioni

Matrimonio digitale con lacrime di gioia

Con abito bianco e una tiara, Yurina Noguchi ha vissuto un matrimonio fuori dall’ordinario. Il suo “sì” non è andato a un uomo in carne e ossa, ma a Klaus, un personaggio creato dall’intelligenza artificiale che la seguiva dallo schermo di uno smartphone. La cerimonia, avvenuta in una sala nel Giappone occidentale, ha subito catturato l’attenzione dei social e dei media internazionali.

Un amore nato online

“All’inizio Klaus era solo qualcuno con cui parlare, poi ci siamo avvicinati”, racconta la 32enne operatrice di call center. Dopo aver interrotto un fidanzamento precedente su consiglio di ChatGPT, Yurina ha incontrato Klaus, un avatar dei videogiochi, e ha iniziato a sviluppare veri sentimenti.

Da avatar a compagno di vita

Yurina ha poi creato una versione personalizzata del personaggio, chiamandolo Lune Klaus Verdure. Tra dialoghi virtuali e videochiamate, l’intelligenza artificiale è diventata un vero compagno emotivo, fino alla proposta e al matrimonio, celebrato con musica, emozioni e sorrisi sinceri.

Il matrimonio che fa discutere

La vicenda ha riacceso il dibattito sul ruolo dell’intelligenza artificiale nelle relazioni e sulla definizione di amore. Per Yurina, però, i sentimenti sono reali: un matrimonio che unisce mondo digitale e realtà, emozionando il Giappone e diventando virale sul web.