In queste ore Bresh ha pubblicato un video che mostra il dietro le quinte del trailer dedicato al suo nuovo album Mediterraneo. E una scena che si può vedere nella gallery ha fatto infiammare il web. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Il video di Bresh

Bresh è senza ombra di dubbio uno dei cantanti del momento e si è fatto conoscere al grande pubblico anche grazie a Carlo Conti che lo ha scelto per il Festival di Sanremo 2025. La sua canzone dal titolo “La tana del granchio” ha fatto il giro dell’Italia su tutte le radio.

Tra pochissimi giorni, il 6 giungo, uscirà il suo nuovo album e per l’occasione nei cinema verrà mandato in onda il trailer che ha filmato in queste ultime settimane. Qui sotto, per esempio, possiamo goderci una gallery su Instagram che raggruppa foto e video del dietro le quinte.

Notiamo Bresh su una barca e poi correre sulla spiaggia, avanti e indietro, con solamente i boxer. Insieme al suo team, a un certo punto, è su un gommone in mare e non appena vede qualcuno che lo sta filmando si mette a ballare. Facendo questi movimenti, tuttavia, i fan hanno visto un dettaglio hot in riferimento alle sue parti intime.

Tanti i commenti simpatici e divertiti che hanno fatto riferimento a tutto ciò. “Non sapevo che anche i gommoni avessero l’albero maestro“, ha esclamato qualcuno aggiungendo l’emoticon di una faccina che ride. Altri ancora affermano “Bravissimi tutti e due” o hanno messo delle GIF in cui mostrano di avere molto caldo.

Insomma, non solo le doti canore hanno colpito il web ma anche quelle fisiche. Vedremo se il cantante commenterà con la sua simpatia tutto ciò che ha suscitato il dietro le quinte che proprio lui ha postato sul suo profilo Instagram.