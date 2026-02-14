Nel programma Enternaiment Tonight Dove Cameron ha rivelato al pubblico i primi dettagli e spoiler sul matrimonio imminente con Damiano David.

Dove Cameron: i dettagli del matrimonio con Damiano David

A seguito della proposta arrivata nelle scorse settimane che ha fatto sognare tutti, ora Dove Cameron e Damiano David stanno preparando il matrimonio che, a quanto pare, sarebbe programmato entro il 2026. L’attrice in una recente intervista ha rivelato i primi dettagli delle nozze.

Ospite del programma televisivo Entertainment Tonight Dove ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento da sogno che vivrà presto con il suo fidanzato. Un primo spoiler è arrivato sul luogo in cui si celebrerà la cerimonia:

“Lui è di Roma, quindi stiamo progettando le nozze in Italia. Per me sarà un destination wedding, lui si sentirà a casa”, ha dichiarato, spiegando quindi che la città eterna sarà la location da sogno per il “sì”.

Gli invitati al matrimonio di Dove e Damiano

Un’altra curiosità sul matrimonio tra Dove Cameron e Damiano David riguarda gli invitati che parteciperanno alle nozze. A quanto pare si tratterà di un evento ricco di persone a loro care:

“Lui ha un migliaio di cugini. Quindi la lista degli ospiti sarà lunghissima”.

Pare proprio quindi che la coppia si stia adeguando alle usanze italiane, tanto che si preannuncia già il matrimonio dell’anno.

Le parole di Dove Cameron su Damiano David

La storia d’amore tra Dove Cameron e Damiano David è nata piano piano. Si sono conosciuti per la prima volta a un evento nel 2022, quando lui era fidanzato.

Mesi dopo però è scattata la scintilla e la relazione è diventata via via sempre più importante, fino all’annuncio delle nozze a inizio anno.

“Ho capito subito che era la persona perfetta per me. E questo mi ha spaventato perché non sapevo se per lui fosse lo stesso. È stata un’intuizione, è una delle persone più empatiche, rispettose e gentili che abbia mai conosciuto”, ha concluso Dove Cameron.

