Dopo gli alti e bassi Antonio e Valentina sono tornati insieme

Vi ricordate Antonio e Valentina di Temptation Island? L’ex coppia del reality show dopo il programma ha vissuto numerosi alti e bassi. Di recente si era parlato di un’ennesima rottura, ma in queste ore il colpo di scena (l’ennesimo): sono tornati insieme, spiazzando tutti.

Antonio e Valentina di Temptation Island sono tornati insieme

Tutto è bene quel che finisce bene! Nonostante i momenti difficili pare che tra Valentina Riccio e Antonio Panico, coppia dell’ultima edizione di Temptation Island, ci sia un vero e proprio ritorno di fiamma.

La loro storia è stata parecchio travagliata e anche sui social ha fatto molto discutere. Dentro il programma hanno affrontato un percorso molto difficile, ma lui l’aveva sorpresa al falò di confronto con una romantica proposta di matrimonio.

Tutto sembrava andare nel migliore dei modi, anche se poi lei in questi mesi ha parlato spesso di mancanze di rispetto da parte del suo fidanzato, che l’ha portata a metterci un punto.

Lui invece ha parlato semplicemente di “alti e bassi”, con la certezza di volere riconquistare la sua compagna. Qualche giorno fa poi Antonio ha postato una foto che ha lasciato pensare a un ritorno di fiamma, ma subito dopo lei ha smentito tutto.

Ora però la novità sulla coppia di Temptation Island.

La prima foto di Antonio e Valentina dopo la crisi

In questi ultimi giorni poi l’ex tentatrice Arianna Mercuri ha pubblicato una storia in cui si mostrava in compagnia del fidanzato Valerio Ciaffaroni e, a sorpresa insieme a loro proprio Valentina e Antonio di Temptation Island.

Instagram Story di Arianna Mercuri

Temptation Island, la romantica dedica per San Valentino spiazza

A seguire poi Antonio di Temptation Island ha postato una romantica dedica social alla sua compagna, con una foto molto dolce e tenera che li ritrae insieme:

“II nostro amore non è perfetto, ma è reale. E ogni alto e basso ci ha reso invincibili. Ti amo. Buon onomastico amore mio”, ha scritto a corredo della foto.

Storia Instagram Antonio Panico – Temptation Island

Pare quindi che sia finalmente tornato il sereno per questa coppia di Temptation Island.

