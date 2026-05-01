Luca Zingaretti e la moglie Luisa Ranieri hanno scelto di vivere la loro vita privata in una casa da sogno nel cuore di Roma, in una zona residenziale non lontana dal centro storico.

Dove vive Luca Zingaretti con la moglie Luisa Ranieri?

Per tanti anni ha trascorso i periodi dedicati alla sua carriera in Sicilia, dove ha interpretato magistralmente il ruolo del Commissario Montalbano, personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri. Nella vita privata, però, ha scelto il cuore di Roma per trascorrere momenti di privacy e di quotidianità con la moglie Luisa Ranieri e le figlie Emma e Bianca. Hanno scelto un appartamento molto elegante situato in una zona residenziale vicina al centro storico. Luca Zingaretti prova un grande amore per la Capitale, dove è nato e cresciuto, un forte legame emotivo che ha dimostrato anche nella scelta della casa.

La casa di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri è molto elegante, senza quel lusso sfarzoso tipico di molti personaggi noti. L’appartamento si sviluppa in grandi spazi luminosi, grazie alle grandi finestre che consentono alla luce naturale di entrare. La scelta del pavimento è ricaduta sul parquet a spina di pesce dalle tonalità calde, che dona una sensazione accogliente e casalinga. La coppia ha scelto colori neutri, come bianco, crema e beige, con qualche dettaglio floreale. Una casa vissuta, piena di amore e di senso di famiglia, lontana da quelle case da copertina bellissime ma un po’ fredde.

La casa di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri: eleganza e comfort

La struttura della casa scelta da Luca Zingaretti e Luisa Ranieri è molto funzionale. Comprende un’ampia zona living con ampie finestre e arredi chiari, camere da letto con armadiature bianche e colori neutri, uno studio con librerie e materiali da lavoro, una cucina moderna che vede come protagonista il colore nero e tanta eleganza, senza esagerare con il lusso. Un’abitazione bellissima, curata nei minimi dettagli ma anche vissuta, che mostra una quotidianità semplice e fatta di normalità.

Il punto forte di questo bellissimo appartamento di Roma è sicuramente il terrazzo. Uno spazio che dà sopra la città, con una vista mozzafiato sui tetti di Roma, che fanno sognare. Un luogo davvero magico in cui regalarsi qualche momento di totale relax, una pausa dal lavoro e dal mondo esterno, qualche istante di quotidianità di fronte a un paesaggio in grado di lasciare senza fiato. La casa scelta da Luca Zingaretti e Luisa Ranieri è davvero un luogo magico, fatto di semplicità, dettagli curati e spazi in cui prendersi cura della famiglia e del proprio benessere.