Luca Zingaretti è tornato sul set di Montalbano, ma ha lasciato una grande delusione nei suoi fans. Scopriamo il motivo per cui gli amanti del famoso Commissario non hanno reagito bene a questo ritorno.

Luca Zingaretti torna sul set di Montalbano: emozioni e ricordi

Luca Zingaretti è tornato nei luoghi simbolo del Commissario Montalbano e questo ha subito fatto sognare i fan, che poi sono rimasti delusi. Questo personaggio creato della penna di Andrea Camilleri è entrato nel cuore di moltissimi telespettatori, che per anni hanno seguito con grande coinvolgimento la fiction Rai. Nonostante non siano più andati in onda nuovi episodi, la serie continua a mantenere successo grazie alle repliche, sempre molto seguite. Pensare a Luca Zingaretti di nuovo sui luoghi del set di Montalbano ha scatenato grande entusiasmo, ma purtroppo le idee iniziali che si erano fatte i fan sono state deluse.

L’attore è tornato a visitare lo storico set della fiction, a Scicli, in provincia di Ragusa. Un luogo magico per gli amanti del Commissario Montalbano, che scatena molta nostalgia. “Oggi dopo 7 anni sono tornato a Scicli. Rivedere il set è stato bello ed emozionante, soprattutto quando ho trovato tra le carte della scrivania i fogli delle scene con ancora i miei appunti” ha deciso di condividere l’attore con i fan. Ha voluto esprimere la sua nostalgia e quella emozionante sensazione di rivedere luoghi che sono stati importanti per la sua carriera.

Luca Zingaretti nei luoghi di Montalbano: la delusione dei fan

La visita di Luca Zingaretti aveva uno scopo benefico, quello di sostenere un progetto sociale legato al territorio per favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. “Sono andato a vedere il set del commissariato della serie Il Commissario Montalbano e per sostenere la cooperativa AgireScicli che si occupa di inclusione sociale” ha spiegato l’attore, aggiungendo che il prezzo del biglietto per la visita del set verrà devoluto a progetti che possano aiutare le persone con disabilità a inserirsi nei contesti lavorativi.

Il suo ritorno sul set, però, aveva alimentato le speranze dei suoi fan, che aspettano da tempo nuovi episodi. Le reazioni sono state piene di entusiasmo e molti utenti hanno lasciato messaggi per dare il bentornato al tanto amato Commissario. Per il momento, il ritorno di Luca Zingaretti sul set è solo a scopo benefico. Non ci sono conferme su una possibile nuova stagione della fiction. I fan sono riusciti a dimostrare tanto affetto virtualmente e sicuramente dei nuovi episodi della fiction Il Commissario Montalbano riuscirebbero a ottenere un grande successo.