Mina si è ritirata dalle scene moltissimi anni fa. Una decisione importante, dovuta a una serie di motivi che l’hanno spinta a uscire dalle scene quando era ancora giovane. Dove vive la sua vita in totale privacy? Scopriamo i dettagli.

Dove vive Mina? La vita dopo il ritiro dalle scene

Da oltre quarant’anni Mina ha scelto di vivere lontano dalla televisione e dalla vita pubblica, pur continuando a essere una delle voci più amate della musica italiana. La cantante, nata a Busto Arsizio il 25 marzo 1940, risiede stabilmente a Lugano, città nella quale ha costruito la sua nuova vita e dove ha ottenuto la cittadinanza svizzera nel 1989. Nota anche come la Tigre di Cremona, città in cui si era trasferita con la famiglia, è considerata una delle voci più talentuose nella storia della canzone italiana e non ha mai smesso di dedicarsi alla musica.

Proprio in Svizzera ha sviluppato gran parte della sua attività artistica degli ultimi decenni, continuando a incidere album e seguire i propri progetti musicali da remoto. Nel 2006 si è inoltre sposata con Eugenio Quaini, consolidando ulteriormente il suo legame con il Paese elvetico.

Nonostante la totale assenza dalle scene, Mina continua a pubblicare musica con regolarità, mantenendo un rapporto costante con il pubblico esclusivamente attraverso le sue canzoni.

Mina: le difficoltà dovute alla notorietà e il ritiro nel 1978

La decisione di allontanarsi dai riflettori non arrivò all’improvviso. Già alla fine degli anni Sessanta, la cantante si trovò al centro di forti polemiche legate alla relazione con Corrado Pani, dalla quale nacque il figlio Massimiliano. La vicenda suscitò molte critiche e contribuì ad aumentare la pressione mediatica nei suoi confronti. Con il passare degli anni, Mina iniziò a proteggere sempre di più la propria sfera privata, stanca dell’attenzione costante di giornali e fotografi.

L’addio alle esibizioni pubbliche arrivò nel 1978, quando la cantante aveva soltanto 38 anni. Alla base della scelta ci furono diversi fattori. Da un lato la crescente stanchezza psicologica causata dall’esposizione mediatica, dall’altro alcuni problemi di salute che la costrinsero a fermarsi. In quel periodo Mina fu colpita da una grave broncopolmonite che la obbligò ad annullare alcuni impegni professionali e a osservare un lungo periodo di riposo. L’episodio contribuì a rafforzare una decisione che probabilmente stava già maturando da tempo. Da allora la cantante ha scelto una strada unica nel panorama musicale: sparire fisicamente senza abbandonare la musica. Una scelta che le ha permesso di mantenere intatto il proprio mito, lasciando che a parlare fossero soltanto la sua voce e il suo straordinario repertorio.