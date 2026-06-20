Jovanotti è uno degli artisti più amati nel nostro Paese e, a breve, partirà per un tour che si preannuncia davvero incredibile anche perché, insieme a lui, ci sarà la sua amata bicicletta! Ma, lo sapete dove vive il cantautore e rapper? Scopriamolo ora insieme.

Jovanotti, tour e “Jova giro”: un’estate 2026 da impazzire!

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, da decenni emoziona milioni di persone. A breve partirà il suo nuovo e attesissimo tour, per la gioia dei suoi fan, ovvero il Jova Summer Party 2026 – L’arca di Lorè. Nove le date previste (Olbia, Montesilvano, Barletta, Catanzaro, Napoli, Palermo e Roma) dal 7 di agosto al 13 di settembre. Ma attenzione, per questa estate Jovanotti ha deciso di unire alla musica una sua altra grande passione, ovvero il ciclismo. Nasce così il “Jova Giro”: in pratica l’artista, tra una tappa e l’altra, si sposterà con la sua amata bicicletta! Come raccontato da lui stesso l’idea è nata anche per riempire i tempi morti che ci sono tra una data e l’altra. Il percorso seguirà un itinerario tra mari e monti, dal Gran Sasso all’Appennino Toscano, dall’Adriatico al Tirreno, poi Puglia, Calabria, Sicilia, Campania sino all’arrivo nella Capitale. Insomma, un mese che Jovanotti si ricorderà per sempre!

Jovanotti non abita più a Roma, dove vive oggi?

Come visto tra circa due mesi Jovanotti partirà per l’attesissimo tour estivo, con tanto di bici al seguito. Lasciando un attimo da parte la sua vita artistica, soffermiamoci su quella privata. Dove vive oggi Lorenzo Cherubini? Come saprete Jovanotti è nato a Roma, città nella quale ha vissuto sino ai 20 anni. Dalla Capitale si è traferito in Toscana e tutt’oggi vive in provincia di Arezzo, precisamente a Cortona, nel cuore della Valdichiana. Qui Jovanotti ha trovato il suo rifugio, in una zona riservata e circondata dal verde della campagne toscane. Ma, com’è la sua casa?

Jovanotti, la sua casa immersa nel verde a Cortona

Jovanotti come abbiamo appena visto non vive più a Roma ma da tantissimi anni si è traferito in Toscana, a Cortona, in provincia di Arezzo. La sua abitazione in collina domina tutta la Valdichiana ed è immersa nel verde. La casa è dotata di un grande giardino, con alberi da frutto e fiori. La villa è composta da più piani, quello preferito dal cantante, da quando si può capire dai social, è l’ultimo, un sorta di rifugio personale dove si mette a leggere e soprattutto a comporre musica. Nella sua abitazione non può mancare uno studio di registrazione, il Karakorum Studio, composto da due stanze separate da un arco.