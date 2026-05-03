Johnny Dorelli, celebre icona del mondo della musica e dello spettacolo, vive oggi una vita molto riservata, assieme all’inseparabile moglie Gloria Guida. Ma, dove dimora esattamente la coppia? Scopriamolo insieme.

Johnny Dorelli, il presente lontano dai riflettori

Johnny Dorelli, 89 anni, rimane a tutti gli effetti uno dei personaggi più importanti della storia della musica e delle televisione italiana. Il cantante, attore e conduttore ha avuto una carriera ricca di successi, grazie alla sua versatilità ha saputo spaziare tra musica, Tv, teatro e cinema. La sua ultima apparizione pubblica risale a diversi anni fa, al 2018, quando fu protagonista di una intervista con Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa“. Da allora ha proseguito la sua vita lontano dai riflettori, iniziata nel 2007. Ma, dove vive oggi Johnny Dorelli?

Dove vive oggi Johnny Dorelli: la sua casa tra privacy e tranquillità

Da circa vent’anni Johnny Dorelli vive una vita appartata assieme alla inseparabile moglie Gloria Guida, sposata nel 1991. Ma, dove vive oggi la coppia? Il cantante e l’attrice vivono da anni a Milano ma condividono anche una residenza a Roma, in via Flaminia, zona molto tranquilla e discreta. Per anni Johnny Dorelli e Gloria Guida hanno trascorso le estati a Porto Rotondo, dove avevano una meravigliosa villa immersa nella macchia mediterranea, un rifugio estivo per sfuggire dai riflettori.

Johnny Dorelli, l’amore con Gloria Guida

Johnny Dorelli e Gloria Guida sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Il cantante e l’attrice stanno insieme dal 1979 e si sono sposati nel 1991. La Guida aveva raccontato che la scintilla era nata sul set, durante un bacio sulla scena. Nonostante i 18 anni di differenza, la coppia è sempre apparsa non solo unita ma molto innamorata. Insieme hanno avuto una figlia, Guendalina. Ricordiamo che il cantante ha anche altri due figli, Gabriele e Gianluca, nati da due precedenti relazioni. Qualche anno fa Gloria Guida era stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“, ecco cosa aveva detto del suo rapporto con il marito: “Johnny sta bene, ormai non lavora più, sta molto a casa, ma ci facciamo un sacco di risate, ci divertiamo. Io me lo godo e me lo sbaciucchio. Anche noi abbiamo avuto momenti in cui ci sbattevamo la porta in faccia, ma sono orgogliosa di avere avuto lui come marito, di essere stata sua moglie e di continuare a esserlo. L’amore c’è sempre. Abbiamo fatto tante cose belle che rimangono nel cuore.”