Quanti anni ha Silvia Toffanin? Questa è solo una delle domande che si pongono spesso i fans della conduttrice, curiosi di sapere qualcosa in più sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Silvia Toffanin, quanti anni ha: tutto sulla conduttrice di Verissimo

Silvia Toffanin è la protagonista di Verissimo, il talk show in onda ogni weekend su Canale 5, in cui intervista personaggi noti per farli conoscere meglio al pubblico. La conduttrice è nata a Marostica il 26 ottobre 1979 da papà italiano e mamma australiana. Quando era giovanissima, come lei stessa ha raccontato, ha posato come modella per il fotografo del paese per riuscire ad aiutare economicamente la sua famiglia. Silvia Toffanin è cresciuta a Cartigliano e ha una sorella, Diana. Nel 2007 si è laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università Cattolica del Sacro Cuore, con una tesi sui teen-drama. In seguito è entrata a far parte del mondo dello spettacolo.

Nel 2001 si è legata sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset. I due si sono incontrati per la prima volta a una partita di beneficenza del Milan e si sono innamorati, ma mai sposati. Da questa relazione sono nati due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. La conduttrice vive in pianta stabile a Portofino, con la sua famiglia, ma ha un appartamento a Milano, in cui si sposta una volta a settimana per registrare le puntate di Verissimo. Nel 2020 ha perso la madre Gemma per una brutta malattia e ha affrontato un duro periodo di lutto, che ha sempre voluto condividere con il suo pubblico, raccontando il suo dolore.

Silvia Toffanin: la carriera e il successo

Il debutto di Silvia Toffanin nel mondo dello spettacolo è avvenuto quando aveva solo 18 anni. Ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia e ha iniziato a lavorare in televisione. Nel 2001 ha preso parte al programma Passaparola, in qualità di Letterina, e nel 2002 ha debuttato come conduttrice per Italia 1 con Mosquito e per Canale 5 con Nonsolomoda. Ha lavorato anche come inviata nella versione italiana del talent show Popstar, nel 2003, per poi condurre lo speciale Moda Mare a Porto Cervo con Enrico Papi.

Nel 2004 è diventata giornalista e ha curato per due anni una rubrica riservata a lei all’interno del programma Verissimo. Nel 2006 è diventata conduttrice del programma, prendendo il posto di Paola Perego. Nel 2013 ha partecipato al talent di La5, Fashion Style, come giudice e nel 2018 ha presentato il Concerto di Natale con Alvin. Nel 2022 ha condotto Striscia la Notizia con Ezio Greggio e in seguito ha condotto anche This is Me, speciale dedicato agli allievi di Amici. Secondo indiscrezioni, guadagnerebbe 1.370.000 euro ogni anno solo per la conduzione di Verissimo.