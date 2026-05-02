Paolo Fox è riuscito a conquistare la fiducia di milioni di italiane grazie alle sue previsioni astrologiche sempre molto precise e azzeccate. Le informazioni sulla sua vita privata, però, sono sempre state poche, anche se lui stesso aveva accennato alla sua vita sentimentale.

Paolo Fox è fidanzato? La risposta dell’astrologo

Il famoso astrologo Paolo Fox è uno dei personaggi più misteriosi della televisione, perché ha sempre voluto mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Sono circolate moltissime voci sul suo conto, alimentate dalla curiosità nei confronti del suo orientamento sessuale e sulla sua vita sentimentale. L’astrologo, però, ha sempre scelto di mantenere privare queste informazioni ed è sempre stato lontano da pettegolezzi, gossip e paparazzate. Durante una puntata di Domenica In del 2024, Paolo Fox ha dovuto rispondere sulla questione sentimentale, incalzato dalle domande di Mara Venier.

L’astrologo ha risposto alle domande, ma mantenendo un po’ di mistero e rilasciando risposte piuttosto criptiche e ambigue, per poi cercare di cambiare discorso. “Se sono fidanzato? Nì, cioè… Un giorno mi inviti e prometto che ti dico tutto. Adesso lasciamo stare e torno all’oroscopo” aveva risposto, evitando in questo modo di confermare o smentire un eventuale fidanzamento. Paolo Fox ha sempre cercato di parlare solo del suo lavoro durante le interviste, provando sempre a mantenere la sua privacy e allontanare l’interesse nei confronti della sua vita privata.

Paolo Fox non ha mai fatto coming out: le voci mai confermate

Le voci che riguardano l’orientamento sessuale di Paolo Fox sono circolate per molti anni, ma un coming out vero e proprio non è mai arrivato. L’astrologo non ha mai parlato pubblicamente di questo aspetto della sua vita privata e ha preferito evitare di confermare o smentire qualsiasi pettegolezzo su di lui. La mancanza di dichiarazioni ufficiali da parte sua hanno in un certo senso alimentato il gossip e aumentato la curiosità del pubblico nei suoi confronti. Semplicemente ha preferito non esporsi in maniera eccessiva, nella speranza che il suo nome fosse accostato solo ed esclusivamente al suo lavoro, sempre molto apprezzato da tutti.

Ci sono state occasioni in cui le parole di Paolo Fox sono state interpretate in modo superficiale e non esatto, ma l’astrologo ha sempre mantenuto il massimo riserbo, non cedendo all’attenzione mediatica sulla sua vita privata e limitandosi a occuparsi del suo lavoro. La privacy è un diritto di tutti, ma quando ci si espone spesso passa in secondo piano e viene calpestato dalle persone che vogliono sapere sempre di più sui personaggi.