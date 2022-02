Drusilla Foer prende le parti di Iva Zanicchi

Facciamo un passo indietro e torniamo alla terza serata del Festival di Sanremo 2022, quando a vestire i panni di co-conduttrice accanto Amadeus abbiamo trovato la strepitosa Drusilla Foer. Proprio durante il secondo blocco è stata lei a presentare sul palco la sua amica Iva Zanicchi, in gara con Voglio amarti. Le due sono state protagoniste di un siparietto, purtroppo non capito da buona parte del pubblico.

Arrivata accanto a Drusilla Foer, Iva Zanicchi ha esordito con un: “Ma quanto sei alta?”. La conduttrice del Festival ha ribattuto con un ironico: “Più di te!”. A quel punto lo scambio di battute è proseguito con: “Hai anche altre cose più di me!”. Le parole hanno portato Amadeus a stemperare con un intervento e Drusilla Foer: “Qualcosa in più? Si, sono colta”.

Quanto successo però sembra non essere stato capito da tutti, tanto che ne è nata una polemica che la stessa Drusilla Foer ha deciso di chiarire e interrompere subito. In un’intervista rilasciata a R101 nella trasmissione di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, ‘Facciamo Finta Che’, Drusilla ha spiegato: “Il giornalismo è un po’ miope, affrettato e ha pensato che io facessi la s****** con la Zanicchi. Invece noi ci siamo dette delle cose e io ho solo ripetuto una cosa che lei ha detto di me”.

Sanremo 2022: Drusilla fa chiarezza

Durante l’intervista Drusilla Foer ci ha tenuto a dire che tra lei e Iva Zanicchi c’è davvero un’amicizia speciale e dunque non era il caso si creasse un polverone inutile: “A parte che siamo amiche e ci diciamo le peggio cose perché Iva è come me uno spirito libero, siamo delle donne di temperamento e quindi ci diciamo le peggio cose fra di noi”

Ha rivelato Drusilla Foer, che ha poi specificato: “Non era intenzione mia dire quella cosa anche perché non è il mio modo offendere una grande signora della musica italiana che va onorata”

A seguire, per concludere, Drusilla Foer ha fatto anche sapere che, il giorno dopo questo episodio, ha avuto modo di sentire al telefono l’amica Iva Zanicchi. Le due, stando a quanto rivelato dall’alter ego di Gianluca Gori, ha informato:

“Mi ha detto ‘Ma la gente non capisce nulla’ e io le ho risposto ‘Vabbè Iva, basta che lo sappiamo io e te’. Io posso essere un po’ abrasiva, un po’ sarcastica, ma non con una signora così che ha appena cantato, una grande signora della musica italiana come Iva Zanicchi”.

Insomma tanto caos per nulla! Drusilla Foer e Iva Zanicchi sono due donne dallo spirito libero e simpatia travolgente. Poi, cosa da non sottovalutare, è la forte e speciale amicizia che le unisce!

