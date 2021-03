Nella serata di ieri è andata in onda la quinta puntata de L’Isola dei Famosi, la quale ha visto al centro uno scontro tra Daniela Martani e Gilles Rocca. Tuttavia, qualcosa è accaduto anche prima della puntata e, questa volta, la protagonista è stata la pronipote di Guccio Gucci. Drusilla Gucci, infatti, ha raccontato di abitare in una casa infestata da fantasmi che comunicano anche con lei.

Secondo quanto riporta anche Biccy, infatti, l’abitazione della naufraga avrebbe più di mille anni di storia e sarebbe accanto a un cimitero di suore. Secondo una delle storie che ha riportato, una notte sarebbe stata svegliata da qualcuno che aveva gridato il suo nome, per poi sentire uno schiaffo in faccia. Ecco, perciò, le sue parole:

Una volta ero nel mio letto, stavo dormendo ed ho sentito che qualcuno mi ha chiamato urlando “Drusilla!”, io ho aperto gli occhi e sbam, mi è arrivato un ceffone. L’ho proprio sentito. Ma non ho avuto paura, mi sentivo tipo sospesa, non so come spiegarvi. ho un sacco di candele perché a volte va via la luce. Quando succedono queste cose la mia sensazione è di calma, una calma assurda.