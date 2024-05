Un importante giornale avrebbe ritirato foto ambigue di due famose attrici: il rumor di Dagospia

Gossip | Scoop

Andrea Sanna | 6 Maggio 2024

Spunta un indiscrezione davvero curiosa dal sito di Dagospia, secondo cui due attrici sarebbero state pizzicate dai paparazzi e, quindi, fotografate. Un noto settimanale, però, pare abbia deciso di ritirate il materiale poiché si tratterebbe di immagini ambigue. Scopriamo i dettagli.

Le foto ambigue di due famose attrici

I gossip della giornata tra Amici, Isola dei Famosi e le nuove opportunità lavorative di Amadeus, ci presentano anche una notizia che non è sfuggita agli attenti utenti, i quali incuriositi ora si domandano: chi sono le attrici di cui si parla? Partiamo per ordine per capire meglio ciò che stiamo dicendo.

Dagospia ha lanciato uno dei suoi scoop attraverso la rubrica di Giuseppe Candela, intitolata A lume di Candela. Tra i personaggi del mondo dello spettacolo ne spiccano due in particolare. Sembrerebbe infatti che due attrici molto conosciute, evidentemente, sarebbero state pizzicate da un settimanale, il quale però avrebbe ritirato gli scatti, perché si tratterebbe di foto ambigue.

Ecco quanto riportato dal portale web diretto da Roberto D’Agostino: “INDOVINELLI: Gira voce che un importante settimanale avrebbe ritirato alcune foto ambigue con protagoniste due attrici. Chi sono?”.

Ora la domanda è lecita: chi sono le interpreti in questione di tale ciarla? Al momento non si conoscono i nomi delle due attrici, dunque pare prematuro anche fare delle ipotesi o comunque provare a tirare fuori qualche idea. Potrebbe trattarsi magari di artiste molto note al pubblico o magari alle prime armi. Questo ancora non è chiaro. Ma da come è stato impostato il rumor sembrerebbe che siano note ai telespettatori.

Vedremo ora se Dagospia deciderà di andare a fondo alla vicenda e, magari, darci qualche indizio in più per arrivare a scoprire chi sono le due attrici di cui tanto si discute in queste ore, protagoniste di questo enigma. Si arriverà o meno alla soluzione di questo intricato e curioso rebus?