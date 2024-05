NEWS

Andrea Sanna | 6 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria. Ma quali sono le anticipazioni de L’Isola dei Famosi? Scopriamole insieme in questo articolo!

Anticipazioni Isola dei Famosi 6 maggio

Che anticipazioni abbiamo per la puntata de L’Isola dei Famosi di questa sera? Partiamo con una notizia: stasera è previsto l’ingresso di tre nuovi naufraghi. Si parla di Dario Cassini e di altre due concorrenti.

Si parlerà probabilmente del ritiro di Daniele in settimana e magari conosceremo le ragioni che hanno spinto il naufrago ad abbandonare il gioco. Sempre in settimana qualcuno ha fatto visita in infermeria e non è escluso che stasera ci saranno novità dopo i vari accertamenti medici.

Tra le altre anticipazioni de L’Isola dei Famosi capiremo anche il perché Sonia Bruganelli ha pubblicato una storia Instagram in cui faceva riferimento (forse in maniera scherzosa) a un suo possibile sbarco in Honduras.

In settimana non sono mancate anche nuove diatribe tra naufraghi. Pensiamo per esempio allo scontro tra Alvina e Rosanna o tra Valentina e Greta e non solo! Artur e Khady invece sono sempre più vicini.

Altra cosa che scopriremo stasera è chi sarà il nuovo concorrente eliminato da L’Isola dei Famosi. E a proposito di questo scopriamo cosa dicono i sondaggi….

Anticipazioni Isola e le percentuali sondaggi

Stasera a L’Isola dei Famosi ci sarà una nuova eliminazione: chi lascerà il programma tra Artur, Khady, Marina o Rosanna? Vi abbiamo chiesto di darci un vostro parere mediante i nostri sondaggi di Novella 2000, presenti sul sito.

La più votata con il 34% di preferenze è Rosanna. Lei dovrebbe essere la preferita e dunque salva secondo voi lettori. A seguire Artur al 25%, Khady al 23% e infine Marina al 18%.

Se così fosse dunque Marina dovrebbe lasciare stasera L’Isola dei Famosi.

Infine in settimana vi abbiamo chiesto anche di votare il naufrago preferito della settimana. Al primo posto per voi lettori troviamo Matilde Brandi con il 39% di preferenze.

A che ora inizia la puntata de L’Isola

Stasera a che ora inizia L’Isola dei Famosi? La puntata ha inizio alle 21:35 su Canale 5. Dopo le anticipazioni su L’Isola dei Famosi l’appuntamento entrerà nel vivo.

Quando e dove va in onda

Dove e quando va in onda L’Isola dei Famosi? Al momento il reality ha come giorno di messa in onda il lunedì, su Canale 5 e Mediaset Infinity.

In settimana i daytime vanno in onda ai seguenti orari:

Su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 10:55 e 13:40 ;

dal al alle e ; Ma anche su Italia 1 , dal lunedì al venerdì alle 13:00 e alle 18:00 ;

, dal al alle e alle ; Sempre su Italia 1 dal lunedì al sabato anche all’ 01:30 e alle 06:00 .

dal al anche all’ e alle . Su Mediaset Extra con l’extended edition, possiamo seguire i vari riassunti e approfondimenti delle giornate dei naufraghi.

Dove vedere L’Isola in TV e streaming

Oltre Canale 5, potete vedere L’Isola dei Famosi anche in streaming su Mediaset Infinity (sito o app).

Con la piattaforma è possibile seguire le puntate in diretta o in un secondo momento, così come consultare il sito ufficiale per vedere i daytime e i vari momenti della giornata dei naufraghi.

Chi conduce e chi sono gli opinionisti de L’Isola

Nel 2024 chi conduce l’Isola dei Famosi? A presentare il reality troviamo, Vladimir Luxuria. Nel ruolo di opinionisti abbiamo invece, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Chi è l’inviata in Honduras? Elenoire Casalegno.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

In questa edizione, chi sono i concorrenti de L’Isola di Famosi? Partiamo dalle donne di questa edizione:

Alvina Verecondi Scortecci, Francesca Bergesio (RITIRATA), Greta Zuccarello, Khady Gueye, Luce Caponegro (ELIMINATA), Maitè Yanes (ELIMINATA), Marina Suma, Matilde Brandi, Rosanna Lodi e Valentina Vezzali.

Mentre per gli uomini: Aras Şenol, Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi (RITIRATO), Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Francesco Benigno (SQUALIFICATO), Joe Bastianich, Peppe Di Napoli (RITIRATO), Pietro Fanelli (RITIRATO), Samuel Peron e Sonny Ulumati (ELIMINATO)

Queste e molte altre le anticipazioni de L’Isola dei Famosi!