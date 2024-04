Anticipazioni Endless Love 2 aprile: Kemal è una furia con Zeynep (e nutre sospetti su Emir)

NEWS

Andrea Sanna | 2 Aprile 2024

Endless Love

Oggi su Canale 5 è prevista una nuova puntata della serie turca. Scopriamo insieme la trama, lo streaming e le anticipazioni di Endless Love del 2 aprile!

Anticipazioni Endless Love 2 aprile

Ci eravamo lasciati in una situazione piuttosto particolare nella puntata del 30 marzo di Endless Love. Ma cosa ci dobbiamo aspettare dall’appuntamento odierno?

Grazie alle anticipazioni turche di Endless Love possiamo svelarvi cosa succede nella puntata di oggi 2 aprile. Nella serie turca di Canale 5 Kemal si trova al distretto di polizia per chiedere spiegazioni sul motivo del fermo della sorella, Zeynep. Dopo una serie di domande scopre che si trovava con Ozan in auto (veicolo di Emir) senza patente e senza documenti.

Una situazione che fa molto arrabbiare Kemal con la sorella. Sospetta però che dietro tutto questo ci sia lo zampino di Emir. Successivamente le anticipazioni di Endless Love fanno sapere che, vista la situazione, Kemal chiede spiegazioni alla ragazza sul perché si trovi coinvolta in questa situazione.

Le anticipazioni di Endless Love del 2 aprile ci informano che Zeynep a questo punto esce allo scoperto rivelando come ha conosciuto Ozan e perché fosse in auto con lui. Poi le racconta della sua iscrizione all’agenzia, così come il fatto che sia stata Nihan a raccomandarla al suo amico agente.

Intanto la situazione in commissariato si chiarisce e Ozan iene rilasciato. Intanto il padre del ragazzo, arriva sul posto per capire cosa sta succedendo. Vildan chiede quindi al marito perché ci abbia messo così tanto ad arrivare ma lui nega la verità e l’incontro avuto poco prima con Leyla.

Quando va in onda Endless Love

Dopo le anticipazioni di Endless Love, una delle domande più gettonate è sapere quando va in onda la serie turca Endless Love oggi 2 aprile su Canale 5. Il serial viene trasmesso ai seguenti orari per tutta la settimana:

dal lunedì al venerdì dalle 14:10 con una sola puntata .

al dalle con una sola . Il sabato l’orario, invece, è dalle 14:30 alle 16:30.

Quante puntate sono di Endless Love

Messe da parte le anticipazioni turche di Endless Love e quando va in onda, sappiamo anche quante puntate sono in totale? Gli episodi, con traduzione italiana, sono ancora tantissimi se si considera che rispetto alla Turchia ogni episodio ha una durata più breve di 25-35 minuti circa.

Quante stagioni ha Kara Sevda? Per la precisione la serie turca ha in tutto due stagioni con 35 e 34 episodi.

Dove vederlo in TV e streaming

Vi state chiedendo dove vedere tutte le puntate di Kara Sevda (Endless Love) in streaming in italiano? Tutti gli episodi sono in onda su Canale 5 e su Mediaset Infinity, sito o app in base a quel che più vi aggrada.

Con Mediaset Infinity si può guardare Endless Love in diretta, ma anche recuperare la puntata in seguito, se non avete modo di vederla subito. Nella piattaforma trovate tutti gli episodi, con la trama della serie turca.

Mentre per sapere come finisce Endless Love? Seguite tutte le anticipazioni!