NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Marzo 2024

Grande Fratello

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, Perla Vatiero pronuncia la N word, per poi correggersi prontamente. Sul web però scoppia la polemica.

Perla Vatiero al centro della polemica

Manca ormai soltanto una settimana alla finale del Grande Fratello e in casa i concorrenti iniziano ad avvistare il traguardo. Tra le protagoniste assolute di questa edizione c’è stata senza dubbio Perla Vatiero, che per mesi è stata al centro dell’attenzione mediatica per via del suo rapporto con Mirko Brunetti. Sui social intanto i fan dei Perletti non hanno mai smesso di supportare e di sostenere la coppia e in molti si chiedono già cosa accadrà tra i due ex volti di Temptation Island quando il reality show volgerà al termine.

Mentre attendiamo di capirlo, nelle ultime ore qualcosa ha fatto storcere il naso ai più. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Venerdì sera, come abbiamo visto, è stato tempo di festeggiamenti in casa e tutte le ragazze si sono divertite tra loro in suite. A un tratto ad arrivare sono stati dei ballerini cubani, che hanno così intrattenuto le inquiline.

Ieri sera dunque Perla Vatiero, mentre chiacchierava con Alessio Falsone, ha raccontato di quanto accaduto durante la festa, ma a un tratto ha commesso uno scivolone e ha pronunciato la N word. La gieffina tuttavia nel giro di un secondo si è prontamente resa conto del suo errore e si è così subito corretta. Ciò nonostante l’accaduto non è sfuggito agli occhi attenti del web e sui social è scoppiata la polemica.

Qualcuno infatti ha anche chiesto al squalifica di Perla, ma al momento non sappiamo cosa accadrà. Come sempre infatti saranno gli autori a verificare i fatti e a prendere provvedimenti qualora ce ne fosse bisogno. Ma cosa succederà domani sera nel corso della diretta? Non resta che attendere per scoprirlo.