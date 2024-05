Isola spagnola, due naufraghi fanno la doccia insieme del tutto nudi strofinandosi a vicenda (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 27 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Due concorrenti de L’Isola dei Famosi spagnola, Supervivientes, sono stati premiati con la possibilità di potersi fare una doccia. Il momento è diventato hot quando a vicenda si sono lavati le parti intime.

La doccia hot a Supervivientes

Nello stesso periodo della messa in onda de L’Isola dei Famosi in Italia, in Spagna il pubblico può gustarsi Supervivientes. In queste ultime ore il reality ha fatto molto discutere il pubblico spagnolo a causa di un avvenimento molto hot tra due concorrenti della corrente edizione.

Gorka Ibarguren ha vinto alcune sfide e come premio ha ricevuto la possibilità di farsi la doccia e, potendo condividere questo prezioso evento, ha scelto Rubén Torres. Sappiamo quanto i naufraghi abbiano difficoltà lavarsi mentre si partecipa alla trasmissione, di conseguenza Torres ha molto apprezzato e non se l’è fatto ripetere due volte.

Qui sotto possiamo vedere come la doccia abbia preso una piega decisamente hot nel momento in cui Gorka ha proposto a Rubén di strofinarsi a vicenda con il sapone. Ma la scena è diventata virale sul web quando entrambi si sono calati il costume da bagno per farsi insaponare il lato B e sono rimasti del tutto nudi coprendosi solo con le proprie mani. E se pensate che sia finita qui non è così.

A un certo punto infatti Torres si è abbassato e ha infilato una mano nel costume di Gorka cominciando a strofinargli le parti intime. Una scena decisamente piccante che ha portato scompiglio, non solo in positivo, sul web e nello studio di Supervivientes. Diversi utenti infatti hanno apprezzato, ma altri si solo lamentati di questa scena troppo forte nonostante l’ora tarda.

QUE LE HA LAVAO LA CHURRA A GORKA SOCORRO AMBULANSIA #ConexionHonduras12 pic.twitter.com/6Rcs9k98Fd — Barrio Tuétano (@Barrio_Tuetano) May 26, 2024

Voi che cosa ne pensate e da che parte state? Sicuramente in Italia, a differenza di Superiviventes, non vedremo mai qualcosa di questo tipo. Nel caso in cui avverranno altri segmenti del genere non esiteremo ad aggiornarvi con tutte le informazioni del caso.