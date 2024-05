I genitori di Dustin volano in Italia dall’Australia per fare una sorpresa al figlio

NEWS

Debora Parigi | 16 Maggio 2024

Amici 23

Continuano le sorprese per i finalisti di Amici 23. E così nel daytime di oggi è stato il turno di Dustin. Il ballerino ha ricevuto la visita dei genitori e della sorella gemella che sono volati dall’Australia fino a Roma per vederlo e abbracciarlo. Il momento è stato davvero toccante ed emozionante.

La sorpresa a Dustin: i genitori arrivano a Roma dall’Australia

In questa settimana nei daytime di Amici 23 ampio spazio è dedicato alle sorprese agli allievi arrivati in Finale. Fino ad oggi abbiamo visto quelle a Mida, a Marisol e a Holden. Nella puntata di oggi è stato il turno di Sarah e poi di Dustin.

Parlando del ballerino, è stato convocato nello studio del pomeridiano per alcune prove col maestro Montesso. Arrivato lì è partita una clip con alcuni suoi video da bambino quando era da solo o con il fratello e le sorelle. Successivamente sono apparsi i suoi genitori che erano in collegamento.

Per l’allievo è stato un bel momento, ha avuto modo di vedere i genitori anche se attraverso uno schermo. E loro gli hanno detto che non avevano avuto la possibilità di lasciare l’Australia, ma la redazione di Amici aveva organizzato questa video-chiamata. Così gli hanno chiesto di ballare per loro.

In realtà questa era una scusa perché a un certo punto i genitori di Dustin sono entrati in studio e lui è scoppiato dalla gioia. Ha subito abbracciato la mamma e poi il padre. È stato un momento davvero emozionante che ha reso felicissimo il ballerino. Non vedeva i suoi genitori da ben 8 mesi, quindi la felicità era forte.

Ma non finisce qui, perchè i genitori di Dustin hanno organizzato un’altra sorpresa per lui. Infatti è arrivata anche Paige, la sua sorella gemella alla quale il ballerino è legatissimo. I due si sono lasciati andare a un lunghissimo abbraccio pieno di affetto.

Una sorpresa da togliere il fiato per Dustin! 💛 #Amici23 pic.twitter.com/Ya3StYsnxl — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 16, 2024

Vi ricordiamo che la finale di Amici 23 andrà in onda sabato 18 maggio in diretta in prima serata su Canale 5. E tra l’altro ci sarà solo il televoto per decidere il vincitore dell’edizione.