Il leggendario Robert Duvall interprete di Tom Hagen e del Colonnello Kilgore si spegne a 95 anni: un’icona del naturalismo cinematografico che ha riscritto le regole della recitazione hollywoodiana

Il cinema mondiale perde uno dei suoi pilastri fondamentali. All’età di 95 anni si è spento Robert Duvall, un artista capace di trasformare ogni silenzio in una lezione di recitazione. La notizia, confermata dalla moglie Luciana, segna la fine di un’epoca per Hollywood. Duvall non era semplicemente un attore, ma il simbolo di un naturalismo intenso che ha permesso a pellicole come Il Padrino di diventare pietre miliari della cultura pop globale.

Tom Hagen, il “consigliere” lucido e razionale della famiglia Corleone

Cresciuto sotto la disciplina di una famiglia di militari, Duvall portò sul set quella stessa precisione chirurgica. Sebbene il grande pubblico lo identifichi spesso con il ruolo di Tom Hagen, il “consigliere” lucido e razionale della famiglia Corleone, la sua brillante carriera racconta una storia molto più vasta. Vincitore del Premio Oscar nel 1984 per Tender Mercies, l’attore ha saputo spaziare tra generi opposti, ricevendo ben sette nomination complessive dall’Academy.

La sua eredità non risiede solo nei premi, ma nella capacità di rubare la scena a giganti come Marlon Brando o Al Pacino con una sottrazione recitativa magistrale. Dallo sguardo inquietante di Boo Radley ne Il buio oltre la siepe alla follia bellica del colonnello Kilgore in Apocalypse Now, Duvall ha incarnato l’essenza dell’antidivo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma i suoi personaggi resteranno per sempre studiati nelle scuole di cinema come esempio perfetto di immedesimazione totale.

