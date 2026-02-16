In attesa dell’uscita della quarta stagione, i fan si chiedono: ma Doc 5 si fa? A chiarire la situazione adesso ci ha pensato Luca Argentero.

Le news su Doc 5

Doc 5 si fa? È questa la domanda che i fan della serie targata Rai si stanno facendo in queste settimane. Come in molti sapranno, a breve andrà in onda in tv la quarta stagione dell’acclamata fiction con Luca Argentero, attesissima da tutto il pubblico. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà e come proseguirà la storia, i telespettatori si stanno domandando se lo show verrà rinnovato con nuove puntate.

Adesso a rispondere alla domanda ci ha pensato Argentero in persona. Intervistato da FanPage, Luca ha risposto ad alcune domande su Doc 5 e, parlando del futuro della serie, ha spiegato:

«Ragioniamo di stagione in stagione, l’unica cosa che ho chiesto è che un pubblico così affezionato abbia delle storie forti. Se troveremo idee per continuare, perché no. Al momento non ce n’è una per il futuro perché Doc era stato immaginato addirittura come una trilogia».

Le anticipazioni sulla quarta stagione

In attesa di capire dunque se Doc 5 si farà, Luca Argentero ha fornito anche alcune prime anticipazioni sulla quarta stagione, che andrà in onda a breve. Queste le parole dell’attore:

«Doc è una serie molto vera e quest’anno la minaccia del reale è ancora più forte. Il nemico di Doc diventa veramente Doc stesso inteso come la sua ossessione nei confronti di un certo tipo di medicina. Il modello che propone è quello che mette sempre il paziente al centro, prendersi cura delle persone vale più di qualsiasi medicina e terapia. La prima stagione, con il suo “tratto da una storia vera”, aveva tracciato una linea rispetto alla tipologia di racconto, nella seconda c’era stato il grande tema del Covid, mentre nella terza il grande cattivo era diventato il denaro».

