Di Davide Cannata

“È Natale è magia”: Nicola Santini ci accompagna in un viaggio nelle meraviglie italiane delle Feste

Un viaggio tra luci, sapori e tradizioni italiane. È questo il cuore di “È Natale è magia”, il nuovo appuntamento televisivo scritto da Ugo Autuori con Nicola Santini e condotto proprio da Santini, in onda martedì 6 gennaio alle ore 20 su Canale Italia 71. Con lui, Emanuela Fulgori, Luisa Mariani, Marco Ruggiero e Reyson Grumelli, per una troupe che promette emozioni autentiche e paesaggi da cartolina.

La trasmissione parte da Duino Aurisina, in provincia di Trieste, città di confine e seconda casa del conduttore. Da qui prende forma un percorso che attraversa l’Italia da nord a sud, alla scoperta dei luoghi dove il Natale si vive con intensità e poesia: Gubbio con il suo leggendario albero più grande del mondo, Napoli e la magia dei presepi di San Gregorio Armeno con il maestro Marco Ferrigno, le Luci d’Artista di Salerno, Roma, Atrani, Valeggio sul Mincio con il suo borghetto fino alla Venaria Reale piemontese, custode di mercatini e atmosfere regali.

Un itinerario televisivo che valorizza la bellezza dei territori e lo spirito delle comunità, intrecciando cultura popolare, artigianato, enogastronomia e tradizione. “È Natale è magia” è un invito a riscoprire quel sentimento di meraviglia che unisce l’Italia attraverso la festa più luminosa dell’anno.

Il conduttore: eleganza, competenza e curiosità

Nicola Santini non ha bisogno di molte presentazioni: giornalista, scrittore e autore televisivo, è uno dei volti più riconoscibili del galateo e del lifestyle in Italia. Dopo gli studi di comunicazione negli Stati Uniti, si è specializzato in galateo internazionale, disciplina di cui è diventato un punto di riferimento nel nostro Paese.

Scoperto da Maurizio Costanzo e successivamente valorizzato da Francesca Barberini, Santini ha intrecciato televisione e passione per la buona tavola, diventando giudice nei primi talent di Gambero Rosso e collaborando con programmi come La Prova del cuoco e Cotto e mangiato, dove ancora oggi cura spazi dedicati all’Arte del ricevere.

Autore prolifico, ha firmato volumi di successo come Business + Etiquette, Casalingo (non disperato) in un giorno, Domani mi sposo! e L’ora della merenda. Accanto alla sua carriera televisiva e letteraria, Santini è anche direttore dei magazine Vero e Village, confermando la sua capacità di muoversi con disinvoltura tra carta stampata, tv e digitale.

Diviso tra Milano, Trieste e Camaiore, Santini porta sullo schermo quella sua cifra inconfondibile fatta di eleganza, curiosità e autenticità. In “È Natale è magia”, tutte queste qualità si fondono per dare vita a un racconto che celebra l’Italia più bella e luminosa: quella che, davanti alle telecamere, continua a stupirci con la semplicità dei suoi gesti e il calore delle sue tradizioni.

