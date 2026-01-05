Una crociera-evento che trasforma la musica in un viaggio sensoriale totale, tra le icone della dance italiana e le atmosfere…

Una crociera-evento che trasforma la musica in un viaggio sensoriale totale, tra le icone della dance italiana e le atmosfere del Festival

Il battito del Deejay Time: il ritorno dei giganti della dance

Dopo il trionfo della scorsa stagione, il mito ritorna. Il Deejay Time firma l’opening ufficiale con un “Second Round” che promette di riscrivere le regole dell’intrattenimento a bordo. Sul palco saliranno i quattro cavalieri che hanno inventato la club culture in Italia: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Non si tratta di una semplice operazione nostalgia, ma di un viaggio sonoro che attraversa i decenni. Dalle radici degli anni ’90 fino alle avanguardie elettroniche contemporanee, lo show trasformerà il ponte della Costa Toscana in un dancefloor sconfinato, sospeso tra il cielo stellato e il mare di Sanremo. Un’apertura pensata per chi considera la musica un’esperienza viscerale, da ballare fino all’ultima nota.

Un balcone privilegiato sulla città dei fiori e del lifestyle

Ancorata con eleganza nella Baia di Sanremo, la Costa Toscana diventa il punto di osservazione più esclusivo sul Festival. La formula per il 2026 è studiata tra la Full Experience di 9 giorni o optare per una delle due mini crociere da 5 giorni, garantendo così a chiunque la possibilità di immergersi nel ritmo della manifestazione senza perdere un solo istante di magia.

Otto notti tematiche: un mosaico di generi e suggestioni

Il viaggio si articola attraverso otto capitoli notturni, ognuno con una propria anima cromatica e sonora. Un percorso curato per accontentare ogni sfumatura del gusto musicale:

21 febbraio: Warm-Up Sound, l’energia dell’electro e dell’urban.

22 febbraio: Il Grande Opening con l’irrinunciabile Deejay Time.

23 febbraio: Glam Disco Fever, un tuffo tra glitter e funk.

24 febbraio: Rock’n’Roll and Beauties, atmosfere vintage e swing.

25 febbraio: Divas on Fire, la celebrazione delle grandi voci femminili.

26 febbraio: Urban Beat, il cuore pulsante dello street style.

27 febbraio: Beatclub, vibrazioni indie e mood cosmopolita.

28 febbraio: Belcanto Vibes, l’omaggio finale ai grandi classici di Sanremo.