Molti si chiedono cosa faccia oggi Riccardo Guarnieri, ex cavaliere di Uomini e donne ed ex di Ida Platano. Vi sveliamo il suo nuovo lavoro

Che fine ha fatto Riccardo Guarnieri e cosa fa oggi? Spesso si parla di un suo possibile ritorno a Uomini e donne, addirittura per corteggiare Ida (in un eventuale suo ritorno). Ma per l’ex cavaliere non c’è niente di tutto questo e arriva una segnalazione sul lavoro che fa oggi e sulla sua vita sentimentale.

Che lavoro fa oggi Riccardo Guarnieri

Ricordiamo molto bene Riccardo Guarnieri come cavaliere a Uomini e donne. E ricordiamo anche la sua travagliata storia con Ida Platano. Tra tira e molla, litigi in TV e chimica indiscussa, i due alla fine hanno rotto per sempre anche in maniera abbastanza forte. Lui non è più tornato nel programma di Maria De Filippi, mentre lei ci ha riprovato salendo addirittura anche sul trono (ma senza lieto fine).

Su Guarnieri sono girati vari gossip. Ha avuto una lunga relazione, ma poi si è detto che si era lasciato. Questa informazione, però, pare falsa. Infatti al sito Isa e Chia è arrivata una segnalazione su di lui in cui si dice che sia felicemente in coppia. E la relazione sarebbe anche molto seria.

“Sabato sera era a cena a Cisternino con la fidanzata, la madre, la sorella e il nipote. Stavano tutti insieme a tavola. Lui scherzava e rideva, e insieme hanno poi girato per le vie del paese. Lei bellissima, una modella, la stessa ragazza che si vedeva nelle foto uscite in precedenza. Direi fidanzatissimo, e in famiglia persino!”. Questo è ciò che si legge sul sito, un messaggio ricevuto da un utente.

Ma non finisce qui, perché c’è anche un’altra segnalazione su cosa fa oggi Riccardo Guarnieri e riguarda il lavoro. Sempre un utente a Isa e Chia ha scritto: “Ciao Isa e Chia, eccovi un aggiornamento post Uomini e Donne. Da qualche tempo Riccardo Guarnieri fa il cameriere in un ristorante di lusso in Salento, credo sia stellato. L’hanno visto tanti miei amici, e hanno detto tutti che è molto gentile e professionale. Il posto si chiama V*****a, non so bene se faccia precisamente il cameriere, mi hanno detto che serviva il vino quindi potrebbe essere pure un sommelier”.

Quando frequentava Ida, Riccardo era disoccupato dopo molti anni di lavoro presso l’Ilva di Taranto. Siamo felici di sapere che ha ritrovato lavoro e che si tratta di un posto davvero di un certo rilievo.