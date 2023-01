NEWS

Nicolò Figini | 19 Gennaio 2023

Il commovente ritorno dello chef a È sempre mezzogiorno

Lo chef Simone Buzzi è stato per diverso tempo uno dei volti più apprezzati della trasmissione È sempre mezzogiorno. Ha lavorato nelle principali cucine italiane, per poi approdare accanto ad Antonella Clerici in TV su Rai 1. Purtroppo, però, ha dovuto abbandonare il lavoro per prendersi cura di se stesso. Un brutto male lo ha colpito e ha dovuto lottare con tutte le sue forze per vincere la battaglia. Una battaglia dalla quale, per fortuna, è uscito vittorioso anche se un po’ cambiato.

Grande la commozione di Antonella nel poterlo riabbracciare in studio: “Che sorpresa, Simone! Vieni qua e riprende confidenza con il tuo studio. Io sono commossa nel vederti, davvero. Non lo avete visto per un po’ perché ha sconfitto una malattia tosta e importante. Ci ha fatto una sorpresa e finita la nostra commozione, ritornerai come prima“. Lo chef ha detto di essere finalmente guarito e ha scherzato sul suo nuovo look: “Senza ciuffo non mi riesco ancora a vedè, però“. La telecamera ha anche inquadrato gli altri professionisti che si trovavano in studio in quel momento e chiunque aveva le lacrime agli occhi. Qui sotto il video.

Non solo un grande Chef ma anche un grande Amico… Simone Buzzi è tornato nella casa del Mezzogiorno 🧡#èsempremezzogiorno pic.twitter.com/v6kpdYU6ZR — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) January 18, 2023

La conduttrice di È sempre mezzogiorno ha replicato: “Ma lo sai che io per i pelati ho una predilezione? A me piaci così“. Simone, allora, ha fatto una battuta a sua volta: “Ehi, ma è una proposta?“, portando tutto lo studio a ridere. Anche voi vi siete commossi nel rivedere lo chef? Sapevate della sua malattia? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

