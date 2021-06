Sei Eda di Love is in the air: finirai con Serkan o Cenk?

Immagina di essere Eda, la protagonista di Love is in the Air: riuscirai a conquistare Serkan Bolat o Cenk? Scoprilo con il quiz!

Love is in the Air: conquisterai Serkan o Cenk?

Il 31 maggio su Canale 5 ha debuttato la serie TV turca, Love is in the Air. La protagonista principale del racconto è Eda Yildiz , interpretata da Hande Ercel.

Immagina per un secondo di essere lei. Riuscirai a conquistare il cuore del potente Serkan Bolat (ovvero l’attore Kerem Bursin) oppure quello di Cenk (Dorukhan Kenger)?

Mettiti alla prova con il nostro quiz dedicato a Love is in the Air per scoprirlo!

Ti viene revocata la borsa di studio, cosa fai? Affronti la situazione di petto e vai a chiedere spiegazioni Sei rassegnata. Cerchi un lavoro e inizi una nuova vita Corretta! Sbagliata! Continua >> Una tua amica è in difficoltà, cosa fai? Corri subito da lei e capite insieme come risolvere il problema La chiami, ti fai spiegare che succede e appena puoi vai da lei Corretta! Sbagliata! Continua >> Sei una persona: Impulsiva Istintiva Corretta! Sbagliata! Continua >> Il tuo ragazzo ideale è: Biondo con gli occhi verdi Moro con gli occhi azzurri Corretta! Sbagliata! Continua >> Preferisci: Guardare film e serie TV su Netflix Andare al cinema Corretta! Sbagliata! Continua >> Quale social utilizzi maggiormente? Facebook Instagram Twitter Tik Tok Corretta! Sbagliata! Continua >> Scegli un simbolo Corretta! Sbagliata! Continua >> Sei una ragazza: Acqua e sapone Che si trucca molto Corretta! Sbagliata! Continua >> Sei amante degli animali, quale preferisci? Corretta! Sbagliata! Continua >> Di che segno zodiacale sei? Corretta! Sbagliata! Continua >> Qual è il tuo piatto preferito tra questi? Corretta! Sbagliata! Continua >> In un ragazzo guardi: Gli occhi Le mani Il fisico Il carattere Corretta! Sbagliata! Continua >> Quale momento della giornata preferisci... L'alba Il tramonto Corretta! Sbagliata! Continua >> Sei più un tipo da... Salato Dolce Corretta! Sbagliata! Continua >> Di solito al mattino per colazione, preferisci: Corretta! Sbagliata! Continua >> Il tuo hobby nel tempo libero Ascoltare la musica Leggere un buon libro Uscire con gli amici Fare sport Corretta! Sbagliata! Continua >> Il primo appuntamento ideale... Passeggiata in riva al mare al tramonto Cena a lume di candela Un tour nella tua città preferita Una serata al pub o in discoteca Corretta! Sbagliata! Continua >> Hai una settimana a disposizione e vuoi organizzare un viaggio con gli amici. Quale meta scegli? Parigi Mosca Madrid Praga Corretta! Sbagliata! Continua >>

