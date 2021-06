Il battesimo della figlia di Stash

Pochissimo tempo fa ha avuto luogo il battesimo della figlia di Stash, ovvero la piccola Grace. Il cantante, infatti, è diventato papà il 3 dicembre 2020 grazie alla compagna Giulia Belmonte, la quale ha dato alla luce la neonata. Finché l’annuncio della gravidanza non è stato dato, nessuno sapeva che il leader dei The Kolors avesse una relazione. Ad ogni modo, nelle ultime ore ha postato sulle Stories di Instagram delle immagini che lo ritraggono in chiesa e durante il ricevimento mentre tagliano una torta.

Stash con la compagna al battesimo della figlia Grace

Nel feed, invece, possiamo notare una fotografia che ritrae la coppia con la bambina in braccio. Nella descrizione un messaggio che inizia con una tenera dedica a Grace. Ecco, perciò, cos’ha scritto:

Non esiste uno sguardo più sincero del tuo… Un amore più sincero del tuo… Un sorriso più sincero del tuo… Mi hai fatto capire quanto può essere intenso ogni secondo della vita. La mia famiglia! Auguri piccola Grace… Sei così piccola, ma al contempo così immensa!

Il testo, poi, continua con una serie di ringraziamenti a diverse persone, le quali hanno reso possibile la realizzazione del battesimo della figlia di Stash. Innanzitutto ringrazia il brand che indossano nell’immagine, ma anche lo stylist Simne Furlan e il parroco che ha celebrato l’evento:

Grazie alla famiglia @dolcegabbana per quello che ha fatto per noi in un momento così importante. Grazie a @simonesifufurlan per la sua incredibile disponibilità. E grazie a Don Angelo che ci ha accolti nel duomo di Ravello per celebrare il battesimo della nostra Grace con la sua pura genuinità. Love you guys!

Tra i commenti, scorrendo, possiamo leggere gli auguri di tanti colleghi del mondo dello spettacolo. Da Anna Pettinelli, professoressa di Amici, alla comica Valeria Graci e all’attrice Mariasole Pollio. Anche noi di Novella 2000 ci aggreghiamo alle congratulazioni e facciamo tanti auguri alla piccola Grace e alla sua famiglia.