Debora Parigi | 3 Marzo 2023

GF Vip 7

Il padre di Edoardo Donnamaria riferisce cosa c’era scritto nel bigliettino

Alcune puntate fa Edoardo Donnamaria ha rivelato di aver fatto una cosa che va contro il regolamento del GF Vip. Il vippone, infatti, era uscito dalla Casa per le votazioni regionali. E in questo frangente ha anche incontrato molto velocemente i suoi genitori. Ma non solo, loro gli avrebbero pure passato un bigliettino che però lui non è riuscito a leggere.

Per questo motivo Edoardo era finito in nomination diretta insieme ad altri vipponi. Parliamo di quanto successo nel van, quando cioè Tavassi e Micol avevano staccato i microfoni ambientali. A quel televoto, poi, è stata eliminato Nicole Murgia.

Questa sera al GF Vip il padre di Edoardo Donnamaria è entrato in Casa per fare una sorpresa al figlio. Ma anche per fargli una tirata di orecchie per tutto quello che è successo nelle ultime settimane. A questo punto Alfonso Signorini ha chiesto al signor Donnamaria cosa ci fosse scritto su quel bigliettino.

Il padre di Edoardo all’inizio ha scherzato, poi ha rivelato che nel bigliettino c’era scritto un numero e cioè 43. Cos’è questo numero? In pratica era la percentuale delle preferenze che Edoardo aveva ottenuto all’ultimo televoto.

