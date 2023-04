NEWS

Debora Parigi | 4 Aprile 2023

Uomini e donne

Siamo arrivati alla scelta di Lavinia a Uomini e donne tra i due Alessio. Non sono mancate le lacrime e i tanti regali

A Uomini e donne Lavinia ha scelto tra Alessio Corvino e Alessio Campoli

In onda oggi pomeriggio, martedì 4 aprile, a Uomini e donne la scelta di Lavinia Mauro che è tra Alessio Corvino e Alessio Campoli. La tronista ha fatto un percorso di ben 7 mesi ed è arrivata finalmente alla conclusione per la gioia dei corteggiatori, di tutti i presenti nel programma e del pubblico. Vediamo quindi cosa è successo in puntata e chi dei due Alessio ha scelto.

Partiamo subito dal suo ingresso indossando un abito lungo rosso e ampio con un profondo spacco, una vera principessa. Si è subito commossa prendendo i complimenti di tutti e abbracciando subito Maria De Filippi. Sono quindi partiti subito i momenti migliori (e anche quelli di crisi) prima con Alessio Campoli e poi con Alessio Corvino. Una volta scesi, per loro la redazione ha preparato un filmato dal titolo “supereroi” per aver sopportato Lavinia in questi mesi. E i due hanno ricevuto anche un regalo dalla redazione: un massaggio rilassante.

Successivamente ci sono stati dei regali e vari ringraziamenti. Poi i due corteggiatori sono usciti e quindi c’è stato un filmato per Lavinia, dedicato alle sue fragilità. Alla fine tutti hanno tirato fuori un ventaglio e lo hanno sventolato. La tronista si è commossa tanto, ha fatto regali, ringraziamenti. Ma poi è arrivato il momento della scelta. Il primo ad entrare è stato Campoli che non è stato scelto. Lei gli ha fatto un bel discorso, è scoppiata a piangere dispiaciuta e gli ha dato anche una lettera. Lui l’ha abbracciata per rassicurarla e hanno ballato insieme.

Dopo è stato il turno di Corvino. Lavinia è partita con il suo discorso, parlando di come sia rimasta colpita da lui e anche di tutti i momenti difficili che ci sono stati. Alla fine, però, Lavinia ha detto ad Alessio Corvino che era la sua scelta.

Lui ha risposto facendo tutto un discorso. Le ha ricordato del quadro a puzzle che le aveva regalato e dei due tasselli che mancavano. Un pezzo gliel’aveva dato in un’altra esterna e l’altro glielo voleva dare quando avrebbero messo a posto tutto. Ha aggiunto di aver sempre detto che voleva lasciare il programma con una persona da considerare la sua fidanzata. Così ha tolto dalla tasca l’ultimo pezzo del puzzle chiedendole se volesse essere la sua fidanzata.

A quel punto Lavinia e Alessio si sono alzati e si sono baciati mentre partiva la canzone “Your Song” e scendevano i petali. Alessio si è anche commosso e il momento è stato davvero molto bello e romantico. Potete rivedere tutta la puntata di oggi di Uomini e donne sul sito di Witty TV.