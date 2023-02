Edoardo Donnamaria: il like del papà a un tweet ironico sul figlio

NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Febbraio 2023

GF Vip 7

In queste ore a intervenire sui social è stato il papà di Edoardo Donnamaria, che ha messo un like a un tweet ironico sul Vippone.

Il like del papà di Edoardo Donnamaria

Ormai come ben sappiamo da mesi il rapporto altalenante tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi fa discutere il web. I due Vipponi del Grande Fratello Vip 7 infatti sono stati protagonisti di diversi scontri, finendo però sempre col fare la pace. Nonostante inizialmente il pubblico si fosse appassionato a questa storia d’amore, da qualche settimana a questa parte non mancano diverse critiche ai Donnalisi e anche i social si sono letteralmente divisi. In queste ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione degli utenti. A intervenire è stato infatti il papà di Edoardo, che su Twitter ha messo un like a un tweet ironico su suo figlio. Questo quanto si legge in merito:

Nel mentre in queste ore a scagliarsi contro Antonella Fiordelisi è stato Edoardo Tavassi. Secondo il fratello di Guendalina infatti la Vippona starebbe affossando Edoardo Donnamaria pur di emergere. Queste le sue dichiarazioni in merito, riportate da Isa&Chia:

“Il suo sogno è che Edoardo sia contro di noi. Già la clip che abbiamo riso tutti quanti dove lei diceva ad Edoardo “Tu mi usi per andare avanti al Grande Fratello”, praticamente ha detto quello che sta facendo lei a lui. […] Da quando io sto qua dentro lei ha affossato Edoardo per emergere. Ha sempre utilizzato sta cosa. Lei se non litiga con gli altri per arrivare in puntata litiga con Edoardo. Deve fare una scelta. Senza di Antonella sta male. Lui sa benissimo che se dovesse fare una mossa che va contro Antonella avrebbe lei contro e starebbe male di nuovo. Ci pensa ottomila volte prima di andare contro di lei”.

Ma cosa accadrà dunque nelle prossime settimane tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul Grande Fratello Vip 7, e non solo.