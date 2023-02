NEWS

Andrea Sanna | 20 Febbraio 2023

La sorpresa per Luca Onestini

Durante la loro edizione del Grande Fratello Vip (la seconda per la precisione) hanno conquistato tutti con la loro amicizia. Parliamo di Luca Onestini e Raffaello Tonon. Li ricordate al GF Vip 2? Sono stati davvero una ventata d’aria fresca per la trasmissione e i loro divertenti momenti insieme hanno tenuto incollati alla TV milioni di telespettatori. Per non parlare dell’ormai storica frase: “Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita”.

Nonostante gli anni trascorsi i due continuano a essere ancora molto affiatati tra loro. Hanno condiviso anche il lavoro in radio e sebbene gli impegni alcune volte li tengono lontani, loro sono più uniti che mai. Spesso nella Casa del GF Vip 7 proprio Luca Onestini ha menzionato Raffaello Tonon e ama ricordare alcuni aneddoti e momenti che li hanno visti protagonisti insieme nel corso del tempo, che si tratti del percorso nel reality show così come nella vita reale fuori. E non solo, perché il vippone è anche un abile imitatore e riesce a emulare alla perfezione la voce dell’opinionista.

Sappiamo per certo poi che Raffaello Tonon sta seguendo con estrema attenzione l’avventura di Luca Onestini nella Casa del Grande Fratello e non manca occasione di dire la sua. Spesso in trasmissioni come Pomeriggio 5 ha espresso infatti svariati giudizi sul programma.

Pensate poi che, addirittura, la loro amicizia ha anche un nome. Sono chiamati da tutti “Gli Oneston”. E questa sera, Raffaello Tonon vuole sorprendere il suo amico Luca Onestini facendo incursione nella Casa:

“A mancare non sono di certo le sorprese: per Luca Onestini è in arrivo il suo amico Raffaello Tonon, pronto a trasmettergli la giusta carica per affrontare questa avventura”, si legge dal sito ufficiale della trasmissione.

Non ci resta quindi che attendere stasera con la puntata del GF Vip 7!