Andrea Sanna | 1 Settembre 2023

La lite tra Edoardo Donnamaria e Matteo Diamante

Qualche giorno fa Matteo Diamante su X (ex Twitter) ha sbottato contro i Donnalisi. L’ex vippone tra le tante cose ha detto che tra i suoi due amici Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non ci sarà alcun margine di ritorno. Con toni accesi l’influencer ligure non si è risparmiato, scatenando una polemica tra i fan dell’ex coppia.

A quanto pare, come svelato da Edoardo Donnamaria, l’accaduto ha scatenato una lite tra lui e Matteo Diamante. Discussione poi fortunatamente chiarita:

“Visto che mi si rompe il c***o per ogni cosa, specifico. Ho parlato con Matteo, gli ho detto che ci sono rimasto male per il post che ha fatto e di evitare in futuro. Abbiamo parlato e si è scusato. Abbiamo chiarito, come fanno due persone civili, che si vogliono bene”.

Edoardo Donnamaria ha continuato il suo discorso spiegando di essersi messo nei panni del suo amico, che in questi mesi si è sentito dire di tutto come: “Sfrutta i Donnalisi”. Qui lo speaker ne ha preso le difese. Secondo lui infatti per un ragazzo che lavora tra social e TV, questi atteggiamenti possono essere “fonte di malessere oltre che una bugia”.

Soffermandosi sul loro rapporto Edoardo Donnamaria ha detto che Matteo Diamante è comunque un bravo ragazzo e lo reputa fin troppo sincero: “Anche troppo a volte”, ha scherzato.

Allo stesso tempo però ha spiegato come lavorare sui social e accumulare critiche su critiche abbiano portato Matteo a sbottare in maniera eccessiva, come capitato anche a lui. Successivamente Edoardo Donnamaria ha fatto presente come tra lui e Diamante ci sia del bene sincero e di aver ricevuto tanto aiuto da parte sua in tante situazioni difficili.

Infine Edoardo Donnamaria ha un po’ bacchettato il suo amico: “Vi chiedo solo un po’ di comprensione, perché è una persona buonissima ed estremamente positiva. Solo ogni tanto si deve fare i c***i suoi. Spero capirete”.