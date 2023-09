NEWS

Andrea Sanna | 1 Settembre 2023

Temptation Island

Perla Vatiero stizzica Mirko e Greta

A Temptation Island Perla Vatiero ha messo fine al suo fidanzamento con Mirko Brunetti. Uscita dal programma ha avviato una conoscenza con il tentatore Igor Zeetti. A sua volta anche il suo ex ha intrapreso una frequentazione con la single Greta Rossetti e tra loro sembra procedere tutto a gonfie vele.

Recentemente però si è a lungo parlato di Mirko e della tentatrice perché quest’ultima ha trascorso del tempo con la vecchia fiamma Eugenio Colombo. Sebbene Brunetti si sia detto tranquillo a riguardo, il gossip si è scatenato in ogni caso e c’è chi parla di rottura tra lui e Greta. Pettegolezzo che è arrivato all’orecchio di Perla Vatiero, la quale su TikTok non ha potuto fare proprio a meno di commentare.

“Quando tutti mi ripetete che la loro relazione è finita”, ha scritto nel video che trovate qui sotto, lasciando intendere chiaramente di essere poco interessata alla cosa. I follower però si sono divisi, tra chi ha dato ragione a Perla Vatiero e chi invece crede come in realtà sia interessata eccome.

Il gesto di Perla Vatiero non è sfuggito a fan di Temptation Island e della coppia formata da Mirko e Greta. In tanti hanno contattato la Rossetti per farle sapere dell’esistenza del video di cui vi abbiamo parlato:

“Greta. Comunque fate invidia a tutti. Perla è da ieri che pubblica TikTok riferiti a voi. Guarda ora”, ha scritto qualcuno tra i direct dell’ex tentatrice di Temptation Island. La Rossetti ha risposto con una risata e per smentire le voci di rottura con il fidanzato ha postato un video di loro due insieme con scritto: “Mi manchi tanto”.

Storie Instagram di Greta Rossetti su Perla Vatiero

Ma non solo, perché Greta per rispondere alle frecciatine di Perla Vatiero, ha postato questo primo TikTok: “Quando non hai altri contenuti da portare se non quelli in cui parla di te”. A descrizione del video ha aggiunto: “Hanno aperto il circo”.

Sempre Greta Rossetti ha avuto qualcosa da ridire ancora su Perla Vatiero e l’ha fatto con un secondo filmato: “Quando voglio far finta di essere superiori ma non fanno altro che parlare di te”

Tra le Greta Rossetti e Perla Vatiero, nonostante sia trascorso qualche mese dalla fine di Temptation Island, continuano le frecciatine sui social network!