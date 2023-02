NEWS

Nicolò Figini | 5 Febbraio 2023

La prima uscita da single di Ignazio Moser?

Che cos’è successo tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? Nessuno lo sa ma i rumor sono tanti, ma partiamo dall’inizio. Poco tempo fa è stata divulgata l’indiscrezione secondo la quale i due si sarebbero lasciati: “FLASH! Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati! Lui sarebbe stato buttato fuori di casa e vive temporaneamente da Mattia Rivetti, ex di Melissa Satta”. Secondo Dagospia, il motivo starebbe in dei presunti tradimenti da parte dello sportivo, i quali sarebbero stati scoperti per caso dalla Rodriguez.

Al momento si tratta solo di voci di corridoio e non abbiamo alcuna certezza. Alcuni fan sui social hanno espresso una loro opinione, ovvero che in realtà stanno ancora insieme. Il motivo? L’indizio sarebbe una fotografia scattata da Moser all’interno di un casa. Sembra essere comodo su un divano, con in braccio il cane che ha preso con Cecilia. Tutto ciò simboleggerebbe il loro stare ancora uniti. Ma qualche ora prima dello scatto Pipol Gossip aveva fatto notare un altro dettaglio.

Ignazio Moser, infatti, si è fotografato in un locale con degli amici, tra cui anche Andrea Damante. Questa dovrebbe simboleggiare la prima uscita da single dell’ex vippone. Ma sarà davvero così? Ecco cosa si legge nella descrizione del post:

“Archiviata la storia con Cecilia Rodriguez, ritorna a godersi la vita da single. Con lui, in una serata che corrisponde a due notti fa, appare Andrea Damante (suo amico da sempre), Fred De Palma, e Lazza (che da martedì vedremo in gara a Sanremo). Nel cuore di Moser pare che da adesso non ci sia più spazio per la sorella di Belen“.

